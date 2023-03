Homem tenta colocar fogo em mourões da obra da futura Alameda Poços

Poços de Caldas, MG – No último sábado, um episódio de vandalismo ocorreu no centro da cidade. Um homem tentou colocar fogo nos mourões que foram colocados para a implantação dos tapumes da futura Alameda Poços. Essa obra visa substituir os atuais carrinhos de lances no Parque José Afonso Junqueira.

O indivíduo foi flagrado por testemunhas, que imediatamente alertaram a Guarda Municipal. Quando os agentes se aproximaram do suspeito, ele jogou uma garrafa contendo gasolina dentro do rio e tentou fugir do local. No entanto, acabou sendo abordado pelos guardas.

Durante a abordagem, o rapaz admitiu que sua intenção era queimar os mourões como forma de protesto e de demonstrar apoio aos donos de trailers de lanches, que terão que deixar o local até o próximo dia 27. Ele se comprometeu em ressarcir os danos causados à empresa responsável pela obra.

A Guarda Municipal, por sua vez, elaborou um relatório detalhado sobre o ocorrido para fins futuros. É importante destacar que atos de vandalismo e destruição do patrimônio público são ilegais e podem acarretar consequências graves para seus autores. Além disso, a população deve se conscientizar sobre a importância de respeitar as leis e as normas estabelecidas em sua cidade, a fim de garantir o bem-estar e a segurança de todos os cidadãos.