Bombeiros atendem acidente com caminhão na Serra do Campestrinho

Poços de Caldas, MG – Na noite do dia 19 de março de 2023, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado para atender um acidente na Rodovia AMG 1545, km 1, que liga Poços de Caldas à Campestrinho. Um caminhão havia colidido contra uma mureta (guard rail) e precisava de assistência imediata.

Quando os bombeiros chegaram ao local, já havia uma Unidade de Suporte Avançado do SAMU e a Polícia Militar. A equipe do Corpo de Bombeiros estabilizou o caminhão para evitar que ele descesse para uma área mais perigosa.

Os bombeiros utilizaram equipamentos específicos de desencarceramento para rebater o painel do caminhão, que havia prendido as pernas do condutor. Depois de liberar os membros inferiores, os bombeiros conseguiram extrair a vítima, que ficou aos cuidados da equipe médica do SAMU. A vítima apresentava baixa saturação, estava consciente e queixando-se de dores por todo o corpo, com suspeita de múltiplas fraturas.

Por questões de segurança, foi necessário desligar o caminhão para evitar o risco de incêndio. Após a retirada da vítima, uma guarnição utilizou serragem para eliminar o risco de derrapagem na via, uma vez que houve vazamento de combustível e óleo no local.

O Corpo de Bombeiros não apurou a causa do acidente, mas a Polícia Militar permaneceu na cena realizando trabalhos complementares em relação ao acidente de trânsito.