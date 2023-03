Homem é preso pela PM após assaltar farmácia e trancar vítimas em banheiro

Poços de Caldas, MG – No domingo (19) a equipe Tático Móvel da Polícia Militar, desencadeou operação de combate à criminosos com cerco e bloqueio nas imediações da Avenida José Remiígio Prézia.

Segundo o pedido de socorro via 190, o bandido entrou em uma farmácia, ameaçou as vítimas com faca, as trancou no banheiro e roubou seus pertences e mercadorias da loja.

Assim, durante o cerco e demais viaturas na região, a equipe conseguiu abordar um indivíduo que caminhava na avenida coronel virgílio silva.

Fato que chamou a atenção dos policiais porque a rota de possíveis fuga. O suspeito

Foi abordado e identificado como a. M. S.

Sob fundada suspeita de ser o autor do crime em razão das características colhidas com as vítimas, foi submetido a busca pessoal.

Com ele, foi encontrado todos os materiais como os celulares dos funcionários, r$ 236, 75 e as mercadorias que são postas a venda na loja.

Assim, foi preso em flagrante delito e conduzido ao plantão policial.