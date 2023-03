Dentre as 1.938 ações de fiscalização em obras realizadas em 2022 pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG) na área da inspetoria de Juiz de Fora (foto), que abrange 34 municípios da região, 997 empreendimentos foram autuados devido à identificação de irregularidades. De acordo com dados do próprio Crea-MG, a ausência de registro das empresas, da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e de profissionais legalmente habilitados para o acompanhamento de obras foram as principais irregularidades encontradas nas diligências realizadas. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Teófilo Otoni

A recuperação funcional das rodovias MG-409, que liga o entroncamento da BR-116 a Pavão, e da MG-105, entre Pavão e Águas Formosas, no Vale do Mucuri, já atinge o percentual de cerca de 75% de serviços concluídos. A obra deverá ser totalmente finalizada ainda neste semestre. O projeto do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, prevê, para as duas rodovias, cerca de 122 quilômetros de melhorias. Desse total, cerca de 90 quilômetros já receberam novo pavimento asfáltico e serviços de drenagem e sinalização viária. O investimento nas duas obras soma aproximadamente R$ 52 milhões. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Araxá

O prefeito Robson Magela se reuniu com o reitor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Luiz Fernando Resende dos Santos Anjo, em Uberaba, para oficializar o interesse da Prefeitura de Araxá pela implantação do campus da universidade em Araxá. A Reitoria da UFTM confirmou a vontade da comunidade acadêmica em fazer a extensão com cursos federais e, com apoio das forças políticas, buscará junto ao Ministério da Educação que sejam disponibilizados os recursos para a implantação. De acordo com o reitor Luiz Fernando, a demanda pela instalação do campus em Araxá será encaminhada ao Ministério da Educação (Jornal Correio de Araxá – Araxá)

Caeté

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Caeté, que lidera um grupo multissetorial da Prefeitura, focado no combate às diversas formas de violência contra a mulher, lançou o programa “Espaço Mulher +”. A iniciativa concentra ações voltadas ao cuidado com as mulheres, envolvendo-as em atividades multidisciplinares e contará, principalmente, com orientações sociais e jurídicas, além do serviço de escuta especializada de psicólogas, objetivando o fim do ciclo de violência e proporcionando condições seguras para essas vítimas. O programa terá sede no prédio da Assistência Social, na avenida Carlos Cruz, em José Brandão, e os atendimentos serão privados. (Jornal Opinião – Caeté)

Divinópolis

A Prefeitura de Divinópolis começa no dia 27 de março a “Operação Lote Sujo”. Segundo o Executivo, a ação tem como objetivo eliminar os focos do mosquito aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. De acordo com a Prefeitura, Fiscais de Posturas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Seplam) vão percorrer toda a cidade para averiguar denúncias de lotes sujos. Constatada a necessidade de limpeza, os fiscais irão notificar os proprietários dos terrenos, e caso a limpeza não seja feita no prazo estabelecido, o responsável pelo local será multado. Ainda segundo o Município, um lote de 300m², por exemplo, a multa pode chegar a R$1.455,30. (Jornal Agora – Divinópolis)

Itabira

Teve início nesta semana os critérios e condições referentes aos parcelamentos de dívidas para os clientes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Itabira. A partir de agora, os débitos atrasados poderão ser pagos em até 48 vezes e com parcela mínima de R$ 30 (condições exclusivas para clientes beneficiados com a Tarifa Social). As novas regras foram estabelecidas pela portaria interna. O pedido de parcelamento de débitos poderá ser solicitado pelo titular da conta, proprietário do imóvel devidamente documentado ou terceiros, maiores de 18 anos ou emancipados, com autorização, munido de original e cópia do RG e CPF do proprietário ou titular da conta. (De Fato Online- Itabira)

