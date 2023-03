Ouvidoria da DME Distribuição conquista segundo lugar no Prêmio de Ouvidoria 2022

Poços de Caldas, MG – A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) realizou a entrega do Prêmio ANEEL Ouvidoria nesta quarta-feira (15/3) em Palmas (TO), durante a abertura do Encontro Nacional dos Ouvidores do Setor Elétrico (Enose). O prêmio tem como objetivo reconhecer e incentivar as ouvidorias das distribuidoras de energia elétrica que mais se destacaram no ano de 2022, com foco na melhoria contínua do tratamento e retorno de reclamações dos consumidores, bem como na oferta e divulgação de canais de acesso.

A premiação é uma forma de garantir a efetividade no atendimento e satisfação do consumidor. Neste ano, a DME Distribuição (DMED), que já havia sido finalista por quatro anos consecutivos e conquistado prata em 2018, bronze em 2019 e ouro em 2020, foi a segunda colocada na categoria de concessionárias de pequeno porte, que atendem até 100 mil consumidores.

Com o Prêmio ANEEL Ouvidoria, a ANEEL busca incentivar as empresas do setor elétrico a promover um atendimento mais eficiente e satisfatório para seus consumidores. A premiação reconhece as empresas que investem em melhorias no tratamento das reclamações e atendimento aos clientes.