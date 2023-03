Polícia Militar apreende arma e fogo em festa no Jardim Esperança

Poços de Caldas, MG – Na madrugada de doingo (19), a Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo em uma festa residencial no bairro Jardim Esperança, em Poços de Caldas, Minas Gerais. Tudo começou quando a polícia recebeu uma denúncia anônima relatando perturbação do sossego causada pela festa na rua Maria Vieira dos Reis. Ao chegar no local, os policiais conversaram com a moradora responsável pela festa na parte externa do imóvel e visualizaram uma confusão no interior da casa, já que os frequentadores não tinham percebido a presença policial no local.

Durante a ação, os militares avistaram um indivíduo jovem, de aproximadamente 1,75m de altura, pardo, magro, com cabelo baixo e boné, saindo na porta da sala com uma arma de fogo tipo pistola na mão. Ao ver a polícia, o indivíduo voltou correndo para o interior da casa e evadiu-se do imóvel, deixando a arma com uma testemunha. Os frequentadores da festa não informaram a identidade do autor, o que dificultou sua identificação.

A arma apreendida foi uma pistola Taurus PT 57S 7.65mm, n° J30785A, com 04 munições cal.32 intactas no carregador. A testemunha que recebeu a arma era uma mulher de 23 anos, auxiliar de produção, enquanto a outra era um homem de 27 anos, mecânico. A arma foi entregue na delegacia de polícia para as medidas cabíveis. A ação da Polícia Militar demonstra o compromisso com a segurança pública e o combate à criminalidade.