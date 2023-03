Polícia Militar apreende drogas na região central da cidade

Poços de Caldas, MG – Na tarde desta segunda-feira (20), uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a apreender drogas em uma praça próxima ao ponto de charretes em frente à Urca.

Segundo informações da PM, dois rapazes acionaram os agentes do posto fixo de REDS na FEPASA, relatando que um indivíduo branco, aparentando estar bêbado ou drogado, deixou uma blusa de moletom azul jogada aos pés de uma árvore na Praça Getúlio Vargas. No bolso da blusa, os denunciantes encontraram uma substância semelhante a crack e outros embrulhos.

Diante do relato, a PM monitorou o local com a chegada de uma equipe da CPU e do motorista. A veracidade dos fatos foi constatada e as substâncias semelhantes a crack, cocaína e maconha foram recolhidas. As autoridades realizaram um rastreamento pelo local e imediações na tentativa de localizar o responsável pelas drogas, mas sem êxito até o momento.

A PM ressalta a importância de denúncias anônimas para combater o tráfico de drogas e pede à população que denuncie qualquer atividade suspeita através do telefone 190.