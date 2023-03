Polícia Militar prende traficante foragido da justiça no centro da cidade

Poços de Caldas, MG – Na tarde desta segunda (20), a equipe Bravo, composta pelos militares do Grupo Especializado de Patrulhamento Motorizado (GEPMOR) e pelo Comando de Policiamento de Unidade (CPU), em conjunto com a equipe Velado, composta pelo Sargento Helio e pelo Soldado Romano, realizaram uma operação na Praça Predo Sanches, com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região central.

Durante a ação, os militares da equipe Bravo, formada pelo Sargento Gomes, Sargento Franco, ASP Bernardes, Sargento Barbosa, Cabo Souza e Soldado Vanessa, conseguiram prender um indivíduo envolvido com o tráfico de drogas na região. Além disso, foi constatado que o indivíduo era um foragido da justiça, havendo um mandado de prisão para sua captura e condenação.

O indivíduo preso, que não teve sua identidade divulgada, era conhecido por sua contumaz prática de crimes contra o patrimônio e era suspeito de envolvimento em diversas ocorrências na região. Com ele, foram apreendidos R$26,00 em dinheiro e todas as mercadorias da farmácia, que haviam sido roubadas anteriormente, foram recuperadas.

Com a prisão do autor, a equipe Bravo e a equipe Velado demonstraram mais uma vez sua competência e eficiência no combate à criminalidade na região. A atuação conjunta entre as equipes possibilitou a prisão de um indivíduo perigoso, trazendo mais segurança à população e colaborando para a redução da criminalidade na cidade.