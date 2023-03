Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais nesta segunda-feira, 20

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta segunda-feira, 20, é de céu parcialmente nublado e possibilidades de chuva a tarde. Temperatura máxima será de 28 graus e a mínima de 17 graus. A previsão de volume de chuvas para esta segunda-feira é de 10 milímetros. ( fonte: Climatempo)

Minas Gerais

Nesta segunda-feira,20, a expectativa é de tempo instável, com previsão de pancadas de chuva, especialmente no Oeste, Centro e Sul de Minas Gerais. As temperaturas seguem ainda elevadas e, no Norte do estado, é esperado calor da ordem de 36ºC.

A partir das 18h23, estará iniciada oficialmente a estação do Outono 2023, período que vai até as 11h57 de 21/6. Neste intervalo, geralmente ocorre a redução do volume de chuva em Mina Gerais, além de declínio da umidade relativa do ar.