Reunião aborda melhorias no atendimento da Sala Mineira do Poços Fácil

Poços de Caldas, MG – Na última sexta-feira (18), aconteceu uma reunião na Sala Mineira do Empreendedor, no Poços Fácil, com equipe do Sebrae para otimizar o atendimento, que já recebeu um certificado de desempenho e, agora, busca o selo ouro.

A Sala Mineira do Empreendedor está instalada no Poços Fácil Empresa, órgão lotado da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho visando a regularização e maior autonomia da população na hora de abrir uma empresa. Participaram da reunião, Danielle Cordeiro, da Secretaria de Desenvolvimento, e os representantes do Sebrae Minas, Isabella Cristine Pedro, Danielle Porreca Tavares e Mateus Cassemiro Leal.

“Foi feito um momento ‘tira-dúvidas’, onde a gente levanta questões em que precisamos de orientações. Falamos sobre a emissão de notas ficais de comércio e, apesar de não podermos emitir as notas, agora podemos melhor conduzir o empresário na emissão dessas notas e como proceder para o cadastro junto ao site da Secretaria de Estado da Fazenda, que logo passará a ser obrigatório”, informou Danielle Cordeiro.

Com a expansão dos serviços oferecidos, em breve a Sala Mineira estará apta a obter o selo ouro, que reconhece o cumprimento de metas estabelecidas, gestão e presença digital das salas do empreendedor parceiras.

A Sala Mineira do Empreendedor é o resultado da parceria entre o Sebrae Minas e a Jucemg – Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Ela foi desenvolvida para melhorar e simplificar o ambiente de negócios em todo Estado, atuando lado a lado com as administrações municipais, oferecendo apoio para empreendimentos de todos os portes.

O Poços Fácil Empresa fica na rua Marechal Deodoro, 345, centro. O horário de funcionamento é das 9h às 17h. O telefone é 3697-2310.