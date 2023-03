Brasil volta a bater recorde de produção de petróleo e gás em fevereiro

Brasília, DF – A produção de petróleo e gás no Brasil apresentou um pequeno aumento de 0,19% em fevereiro em relação a janeiro. A produção mensal teve um recorde de 4,2 milhões de barris de petróleo, superando o recorde anterior registrado em outubro do ano passado. Enquanto isso, a produção de gás avançou 11,4% em relação ao ano anterior, atingindo 146,54 milhões de metros cúbicos por dia.

No entanto, houve uma queda de 0,39% na produção de petróleo bruto em fevereiro, embora ainda tenha mostrado um crescimento de 11,8% em relação ao ano anterior. O setor de petróleo e gás tem sido alvo de disputas políticas, como a tentativa do Instituto Brasileiro do Petróleo e do Gás (IBP) de barrar a cobrança do Imposto de Exportação de Óleo Bruto. O IBP entrou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal.

O governo brasileiro anunciou recentemente a criação de um novo tributo de 9,2% sobre as exportações de petróleo bruto, entre março e junho, para compensar a queda na arrecadação com a gasolina de combustíveis. No entanto, o IBP alerta que essa cobrança pode prejudicar as empresas do setor, gerando um prejuízo direto de US$ 1,2 bilhão e afetando as atividades da indústria em vários estados, especialmente no Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, onde estão localizadas as sedes e principais atividades das companhias.