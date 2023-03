Brasil acelera e vira o oitavo país no ranking mundial em energia solar

São Paulo, SP – Segundo informações divulgadas pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), o Brasil acaba de entrar para a lista dos dez países com maior potência instalada acumulada da fonte solar fotovoltaica. Em 2022, o país alcançou a marca de 24 gigawatts (GW) de potência operacional solar, assumindo, pela primeira vez, a oitava colocação no ranking internacional.

Esses números consideram a soma das grandes usinas solares com os sistemas de geração própria solar de pequeno e médio portes, instalados em telhados e fachadas de edifícios, além de pequenos terrenos, tendo como base a potência total acumulada ao final de 2022.

De acordo com o mapeamento realizado, o Brasil conquistou sua posição graças aos cerca de 10 gigawatts (GW) adicionados somente em 2022. Esse crescimento expressivo reflete o interesse cada vez maior do país em investir na energia solar fotovoltaica, que tem se mostrado uma fonte limpa, sustentável e economicamente viável.

Apenas no ano passado, o setor solar brasileiro atraiu mais de R$ 45,7 bilhões em novos investimentos, o que representa um aumento de 64% em relação aos valores financeiros acumulados até o final de 2021. Essa tendência positiva tende a se manter, uma vez que o país dispõe de condições climáticas favoráveis e grandes extensões de terras adequadas para a instalação de usinas solares.

Com a entrada do Brasil nesse seleto grupo de países, fica evidente o potencial do país em se tornar uma referência mundial em energia solar fotovoltaica, contribuindo para a redução da emissão de gases poluentes e para a promoção de um modelo de desenvolvimento mais sustentável.