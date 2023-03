Nanuque – Aedes

A Prefeitura de Nanuque mantém em sua garagem um verdadeiro criatório do mosquito Aedes aegypti. O acúmulo de pneus em céu aberto (foto) é a comprovação de que os responsáveis pelo setor não estão preocupados com o que está ocorrendo na cidade. A Secretaria de Meio Ambiente está localizada no mesmo local e é de responsabilidade da pasta a destinação dos pneus acumulados no prédio do município. Portanto, parece que não está ocorrendo diálogo entre as secretarias de Saúde e Meio Ambiente. (Jornal Em Tempo – Nanuque)

Uberlândia

Uberlândia é a terceira cidade do país com o melhor saneamento básico, ficando atrás apenas de São José do Rio Preto (SP) e Santos (SP). O estudo do Instituto Trata Brasil, divulgado nesta segunda-feira (20), aponta ainda que a cidade é a única do estado de Minas Gerais que aparece na lista dos 20 melhores municípios no serviço. O ranking de 2023 analisou dados dos 100 maiores municípios, tendo em vista a estimativa populacional de 2021 do IBGE, considerando informações fornecidas pelos prestadores de serviços de saneamento básico presentes em cada uma das cidades brasileiras (Jornal Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Varginha

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad fiscalizou 17 empresas fabricantes de produtos laticínios no Sul de Minas para averiguar os impactos ambientais ocasionados na fabricação de produtos a base de leite. A operação Lactose-Etapa II passou por 14 cidades e terminou na última sexta-feira, 17. As ações foram realizadas nas cidades de Alfenas, Campos Gerais, Areado, Alterosa, Machado, Paraguaçu, Elói Mendes, Três Corações, Três Pontas, Olímpio Noronha, Jesuânia, Heliodora, Boa Esperança e Varginha. Foram expedidas oito autuações. (Blog do Madeira – Varginha)

Meio Ambiente tem 600 mil para coleta

O município de Oliveira, na região Centro-Oeste de Minas, vai ganhar um importante reforço no desenvolvimento das ações de coletiva seletiva na cidade. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), por meio da subsecretaria de Gestão Ambiental e Saneamento, realizou o repasse de R$ 600 mil para a prefeitura de Oliveira para a compra de dois caminhões destinados exclusivamente à coleta seletiva de materiais recicláveis. O investimento faz parte do Edital de Chamada Públicada Semad, que contemplou três municípios e três consórcios intermunicipais. (Jornal Andradas Hoje – Andradas)

Uberaba

Oito municípios da região da Zona da Mata estão envolvidos na organização do Fórum de Educação Ambiental, que será realizado 1 e 2/4 e terá como tema o Parque Estadual do Brigadeiro. Com o slogan “Eu sou vizinho do parque, e daí?”, o evento é iniciativa da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado de Minas Gerais – Zona da Mata, em parceria com o Instituto Estadual de Florestas (IEF) e Superintendências Regionais de Ensino (SREs) de Carangola, Muriaé, Ponte Nova e Ubá. Além de Araponga, Muriaé, Miradouro, Fervedouro, Divino, Sericita, Ervália e Pedra Bonita receberão atividades do fórum. (Jornal de Uberaba – Uberaba)

Ouro Preto

Ouro Preto, neste sábado, 18, sediou o lançamento da segunda fase da “Expedição Piracicaba – pela vida do rio”. O evento aconteceu no anexo do Museu da Inconfidência e contou com a presença de diversas autoridades, conselheiros do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba (CBH-Piracicaba), Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce), ecologistas e da comunidade. Partindo da cidade histórica, durante oito dias, os expedicionários irão percorrer as 15 cidades que compõem a Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba para a entrega do Livro Técnico Científico e realização do Seminário das Águas. (Jornal O Liberal – Ouro Preto)

