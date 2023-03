Poços de Caldas sedia etapa do Aberto do Brasil de Xadrez, seletiva para o Brasileiro

Poços de Caldas, MG – A cidade de Poços de Caldas sediou neste final de semana uma etapa do torneio Aberto do Brasil de Xadrez, que aconteceu no salão do Hotel Lisboa, localizado no centro da cidade. A competição reuniu setenta e sete participantes de quatro estados diferentes. Essa etapa do torneio está sendo usada para definir vagas para as finais do Campeonato Brasileiro absoluto e feminino, além de ser um classificatório para futuras competições internacionais.

“É o décimo terceiro ano consecutivo que faço parte da organização deste torneio, que geralmente acontece logo após o carnaval, em março. O xadrez é um jogo intelectual e os jogadores são separados por sexo para garantir um jogo justo”, destacou Luciane Sepulvida Viana, da Casa do Xadrez. Ela enfatiza que no torneio de xadrez em questão, há crianças, adolescentes e adultos, pois o xadrez não tem limitação de idade ou sexo, sendo um jogo mental em que as táticas são as responsáveis pela vitória.

O torneio contou com a participação de atletas de diversas faixas etárias, desde crianças até adultos, que demonstraram grande habilidade e experiência no jogo de xadrez. A competição foi disputada por jogadores semiprofissionais e profissionais, que visam a classificação para as finais do Campeonato Brasileiro e também para adquirir experiência em torneios mais fortes.

Um dos destaques do torneio foi o jovem Matias, que com apenas dez anos de idade, já possui vários títulos importantes no xadrez, como campeão brasileiro de categoria nas três modalidades (clássico, rápido e blitz), quinto lugar no Panamericano e campeão de blitz sul-americano. Matias é fruto de um excelente trabalho de treinamento do professor Gerson Peres Batista, que conseguiu despertar a paixão pelo xadrez no jovem.

O xadrez em Poços de Caldas tem crescido bastante nos últimos meses, graças ao projeto liderado por William Biceglia, que atende dez locais, sendo sete escolas e três locais públicos. William destaca que a cidade tem jogadores com muito potencial e que sediar eventos importantes como o aberto do Brasil é um grande impulso para o xadrez local.

O torneio aberto do Brasil de xadrez é um importante evento esportivo que reúne jogadores de todo o país e tem como objetivo classificar os melhores para as finais do Campeonato Brasileiro e para futuras competições internacionais. A cidade de Poços de Caldas, com sua excelente estrutura hoteleira e uma população apaixonada pelo xadrez, foi um palco perfeito para a realização deste evento de grande importância para o esporte brasileiro.

