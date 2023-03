Comida di Buteco acontece este ano de 7 a 30 de abril

Poços de Caldas, MG – Após um 2022 de sucesso com retorno ao concurso presencial, o Comida di Buteco reforça a importância da cultura de buteco como uma essência dos brasileiros, convidando a todos para conhecerem lugares e sabores caseiros pois afinal, a vida é feita de buteco!

Em 24 circuitos simultâneos em todo o Brasil, acontecerá a 23ª edição do concurso, com 1.000 butecos participantes. O Comida di Buteco nasceu no ano 2000, na cidade de Belo Horizonte, como uma atividade promocional da extinta Rádio Geraes FM, com objetivo de resgatar butecos familiares e sua cozinha local. Hoje cobre todo o país, é realizado em abril, simultaneamente em todas as cidades, demarcando esse período do ano como o mês de comemorar a cultura de buteco no Brasil. Desde 2016 elege também o MELHOR BUTECO DO BRASIL e já se consolidou como o maior concurso do gênero.

Bienalmente a organização lança aos participantes o desafio de trabalharem com uma temática para a criação dos petiscos. Essa edição trouxe um tema que remonta aos primórdios da história da humanidade: Ervas e Especiarias.

O tema escolhido faz parte da história da humanidade e dos caminhos da culinária ao redor do mundo! As ervas e especiarias são utilizadas nas cozinhas de todo o país, permitem apropriações regionais e possuem uma ampla variedade, permitindo que os butecos possam explorar e abusar da criatividade.

É um Concurso e não um festival, pois elege-se o Melhor Buteco de cada circuito e não o melhor petisco! Público e jurados visitam os estabelecimentos para votar em: atendimento, temperatura da bebida, higiene e petisco. O petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. A cada edição 20% dos butecos são desclassificados para o ano seguinte, gerando renovação e acirrando a competitividade.

O maior concurso de butecos do país, volta de 07 abril a 30 de abril.