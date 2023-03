Equipe do Samu de Poços de Caldas realiza sonho de garoto de 10 anos

Poços de Caldas, MG – O último sábado (17) foi diferente para o Felipe Wendel dos Santos Hilário de 10 anos. O garoto, admirador do trabalho realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, escreveu uma carta falando sobre sua vontade de ganhar uma ambulância parecida com a utilizada pelo serviço de presente de aniversário, que aconteceu no último domingo (18).

Na carta escrita por Felipe, ele contou sua relação com o SAMU, desde pequeno, quando sofreu algumas crises convulsivas e foi atendido pelo serviço.

A equipe se comoveu com a história e fizeram a aquisição de uma réplica da viatura utilizada no trabalho para presentear o garoto. Além do presente, o menino teve a oportunidade de passar a tarde no SAMU para conhecer a rotina dos profissionais.

O técnico de enfermagem, Fernando Luz Goulart, falou sobre a oportunidade de realizar o sonho do garotinho: “Nós ficamos muito felizes de poder receber todo esse carinho. Termos esse reconhecimento de uma criança, com certeza é uma motivação para seguirmos realizando nosso trabalho com engajamento e qualidade.”