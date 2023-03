Go Bank inaugura em Poços sua primeira agência fora do estado de São Paulo

Poços de Caldas. MG – O Go Bank, uma fintech que nasceu em 2011 idealizado por Renato Coelho, atual CEO, que durante muitos anos atuou na área financeira dos principais bancos tradicionais, esta chegando a Poços de Caldas. Nesta quarta-feira (23), inaugura sua unidade na Rua Prefeito Chagas, 305, Sobreloja sala 19, Ed. Manhattan. Com matriz na cidade de Guarulhos/SP, o Go Bank abre sua primeira agência fora do estado de SP, escolhendo Poços de Caldas como sua primeira região do projeto de expansão.

A proposta do Go Bank é trazer soluções financeiras para empreendedores, desburocratizando os processos de acesso a linhas de crédito e demais soluções ofertadas pelas instituições financeiras.

“Temos um leque de soluções financeiras para quaisquer necessidades, que vão desde seguros, consórcios, linhas de crédito para capital de giro, maquininha de cartão, financiamentos, até conta digital. Somos um “marketplace de soluções financeiras”, menciona Renato Coelho. Para conhecer um pouco mais sobre o Go Bank, acesse www.gobank.net.br