Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais nesta quarta-feira, 22

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta quarta-feira, 22, é de céu claro e com possibilidades de chuva no decorrer do dia. Temperatura máxima será de 28 graus e a mínima de 16 graus. A previsão de volume de chuvas para esta terça-feira é de 5 milímetros. ( fonte: Climatempo)

Minas Gerais

Nesta quarta-feira, 22, prevalece sol entre muitas nuvens, com variação de nebulosidade, e sem perspectiva de chuva na maior parte de Minas Gerais.



Pancadas de chuva podem ocorrer apenas em localidades isoladas das regiões Oeste, Nordeste e Sudeste do estado.



As temperaturas seguem estáveis superando os 30ºC em toda Minas Gerais.