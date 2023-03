Receita Federal apreende mais de R$1,1 milhão em fiscalização no Sul de Minas

Poços de Caldas, MG – Entre os dias 13 e 17 de março a Divisão de Repressão e Vigilância da Receita Federal em Minas Gerais em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Militar de Minas Gerais realizou operação de combate ao contrabando e importação irregular de mercadorias no Sul de Minas. No total foram apreendidos R$1,1 milhão em mercadorias de importação irregular.

Cerca de R$ 700 mil em mercadorias foram aprendidas em vistorias realizadas nas estradas da região de Pouso Alegre. Outros R$ 400 mil foram apreendidos em lojas que comercializavam produtos importados de forma irregular na cidade de Varginha.

Os itens apreendidos são relógios inteligentes (smartwatch), celulares iphones e smartphones, memórias SSD, relógios, perfumes, rolos de tecido, antenas wi-fi, roteadores, módulos para fibra ótica e outros equipamentos eletrônicos.

No decorrer da operação também houve apreensão de aproximadamente 6,5kg de Cloridrato de Cocaína avaliados em R$1,2 milhão, na região de Oliveira.

A atuação integrada da Receita Federal com as forças policiais da região proporciona monitoramentos mais intensos e regulares nas rodovias do Sul de Minas.

Entenda

A importação irregular de mercadorias é crime de descaminho. Ocorre quando não há notas fiscais que comprovem a origem do produto.

Ações como essa têm como finalidade proteger a economia nacional, proporcionando condições de igualdade de concorrência para empresários e consumidores além de garantir o pagamento de tributos que financiam a saúde, a educação e o bem-estar social.

Também protege os consumidores, ao garantir que os produtos importados disponíveis no mercado estejam de acordo com as especificações dos órgãos de controle e com a legislação brasileira.