Brasília, DF – A arrecadação de impostos da União em fevereiro foi de R$ 158,99 bilhões, de acordo com dados divulgados pela Receita Federal. Este é o maior valor já registrado para o mês desde o ano 2000. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, houve um crescimento real de 1,28%, que ficou acima da medida sentida pelo IPCA. No acumulado do ano, a arrecadação alcançou R$ 410,73 bilhões, representando um aumento acima da sobrevivência de 1,19%, também o maior valor desde o ano 2000 para o período acumulado.

O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros, Claudemir Malaquias, avaliou os dados como positivos e indicativos de uma retomada na geração de empregos. Ele destacou que o desempenho da atividade econômica continua sendo um fator determinante para o resultado da arrecadação. Neste mês de fevereiro, Malaquias também mencionou a surpresa positiva do desempenho da massa salarial, que indica uma retomada do nível de emprego.

Os dados sobre a arrecadação de fevereiro estão disponíveis no site da Receita Federal. O aumento na arrecadação de impostos pode ser interpretado como um sinal de recuperação da economia brasileira, especialmente no que diz respeito ao mercado de trabalho.