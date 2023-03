Departamento Municipal de Água e Esgoto realiza ação sobre o Dia Mundial da Água

Poços de Caldas, MG – Nesta quarta-feira, 22 de março, Dia Mundial da Água, o Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) realizou ação de conscientização sobre a importância de utilizar a água de forma racional e a relevância de preservar os mananciais da cidade.

A atividade foi realizada no cruzamento da Rua Assis Figueiredo com a Rua Prefeito Chagas e contou com a participação de servidores da autarquia, através da Comissão Esportiva do DMAE, sendo distribuídos folhetos alusivos à data, além de copos de água mineral à população.

DMAE HOJE

Atualmente o DMAE possui três estações de tratamento de água, sendo a primeira a ETA São Benedito, tratando aproximadamente de 210 l/s, a segunda ETA III, com a capacidade de tratamento de 80 l/s e a terceira e maior de todas, a ETA V localizada na Av. do Contorno, construída em 1994 com uma capacidade de tratamento de 270 l/s. Além de três Estações de Tratamento de Esgoto (ETE): ETE 1 (Córrego D´Antas), ETE 2 (Rodovia do Contorno), ETE 3 (Bortolan). A autarquia também contribui, analisando a qualidade da água de 22 Fontanários existentes no município. A empresa Águas Minerais de Poços de Caldas, pertencente ao DMAE, produz mensalmente cerca de 10.000 galões de 20 litros, 8.000 de 10 litros, 1.000 caixas de copos de 20 Ml, 66.000 garrafas de 510 Ml e 9.000 garrafas de 1,5 L.

Hoje, o DMAE atende uma população de cerca de 200 mil habitantes com 100% de água tratada e 99,8% da população atendida com coleta de esgoto. A Extensão da rede de abastecimento de água, hoje, cerca de 1.200 quilômetros e a de coleta de esgoto, por volta de 1.000 quilômetros. A Divisão Comercial recebe em seu balcão de atendimento, em média, 5 mil consumidores por mês. O Laboratório realiza aproximadamente de 3 mil 500 a 4 mil e 500 análises mensais. O Sistema de Controle e Operações é totalmente informatizado, com tecnologia de ponta, da mais avançada em todo mundo.

PLANOS

O DMAE investe cada vez mais em novas tecnologias em todas as suas operações, cuidando também da manutenção de seus equipamentos e redes de distribuição. Além disso, busca alcançar cada vez mais, melhores índices no Controle de Perdas, investindo ainda na preservação dos mananciais, com diversas ações voltadas ao desenvolvimento sustentável, como: armazenamento correto de águas das chuvas, controle de poluição, racionalização do uso da água e educação ambiental.