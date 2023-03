Em abril começa o maior concurso gastronômico do país: Comida diButeco

Poços de Caldas, MG – A partir do dia 07 de abril o Concurso Comida diButeco chega a todas as regiões do Brasil, trazendo as ervas e especiarias para a mesa dos butecos. Com 4 novos circuitos, tema especial para a criação dos petiscos e o número recorde de 1.000 butecos participantes, o maior concurso do país, acontece de 07 a 30 de abril, em Poços de Caldas, afinal… “A vida é feita de buteco!”

A 23ª edição do concurso acontecerá em 24 circuitos simultâneos em todo o Brasil, em todas as regiões de Norte a Sul,em 50 cidades. Quatro novos circuitos irão compor o roteiro nacional do concurso: Maringá, Londrina, Blumenau e Joinville.

O Comida diButeco surgiu em Belo Horizonte em 2000 como uma iniciativa promocional da rádio Geraes FM para valorizar os butecos locais e suas cozinhas regionais. Atualmente, o concurso se expandiu para todo o país e acontece em abril, tornando-se o mês de celebração da cultura de buteco no Brasil. Desde 2016, o Comida diButeco também elege o melhor boteco do país e é o maior concurso do gênero.

A cada edição, o concurso traz um tema ou ingrediente para desafiar a criatividade dos butequeiros e promover a pesquisa culinária. Neste ano, o tema escolhido são ervas e especiarias, que são amplamente utilizadas em toda a cozinha brasileira e permitem apropriações regionais.

Além de promover a culinária local, o Comida diButeco tem a missão de “transformar vidas através da cozinha de raiz – buteco extensão de sua casa”. O concurso valoriza o pequeno comércio familiar e gera impactos positivos em toda a cadeia produtiva do setor, ajudando a desenvolver circuitos turísticos demarcados pelos butecos participantes e promovendo o desenvolvimento socioeconômico.

O Comida diButeco não é um festival, mas um concurso para eleger o melhor boteco da cidade. Cada participante cria um petisco para concorrer, e o público e um corpo de jurados têm que visitar os butecos e votar no local. São avaliados o petisco, a higiene, o atendimento e a temperatura da bebida. O voto do júri vale 50% e do público 50%.

Os botecos escolhidos para participar do concurso são aqueles classificados como “espontâneos”, ou seja, aqueles em que o proprietário administra o negócio e a história e o dia a dia do estabelecimento refletem a identidade do dono, que geralmente conta com a ajuda de sua família.

BUTECOS PARTICIPANTES EM POÇOS DE CALDAS:

01- BUTECO: RECANTO GOIANO

Nome do tira gosto: Goiás é Mais – R$ 30.00

Descrição: Macarrão a pururuca e Macarrão ao molho de ervas finas, recheado com pernil, empanado e frito. Acompanha: patê de abacaxi com ervas finas.

Av. Marechal castelo Branco, 332 – Jardim São Paulo – Telefone: 35 99211-0917

Funcionamento: Segunda a sexta: 17h as 00h – Sábado e domingo: 11h as 00h

02 – BUTECO: BOTECO DO RONALDO

Nome do tira gosto: Feijuca do Ronaldo – Preço: R$ 30,00

Descrição: Uma feijoada completa numa só mordida. Nosso delicioso bolinho é o tradicional prato completo com um molho de paprica picante

Av Monsenhor Alderigi, 885 Jd country Club Poços de Caldas MG – Telefone: (35) 3414-1895

Funcionamento: Terça de 16:00 as 00:00; Quarta de 16:00 à 00:00; Quinta de 16:00 à 00:00; Sexta de 11:00:00 à 00:00; Sábado 11:00 à 00:00; Domingo 11:00 à 00:00.

03 – BUTECO: GILBERTINHO

Nome do tira gosto: Porkaria na Mousseline – Preço: R$ 30,00

Descrição: Costelinha cozida na panela com especiarias servida com Mousseline de Mandioquinha

Rua João Batista Pansini, 177 – Bairro: Aparecida – Tel. 9 99831-6643 – 9 8824 3702

Funcionamento: De terça à domingo das 17:00 às 0:00

04 – BUTECO: BAR BUTHEKYTHA

Nome do tira gosto: Vakita – Preço R$30.00

Descrição: carne bovina cozida e desfiada, refogada com azeite, pimentões coloridos,papricadoce,manjericão,sal,e alho. Servida no mini pão de gergelin, com molho de mostarda da casa.

Rua Israel 200 – Parque das Nações

Funcionamento: Aberto das 12hrs às 23hrs de terça-feira a domingo.

05 – BUTECO: BAR DA KOMBI

Nome do tira gosto: Kombinadinho Mineiro – Preço: R$ 30,00

Descrição: Croqueta de cabotia com carne desfiada e queijo canastra, acompanha geleia de abacaxi apimentada e molho de páprica feito na casa! Uma combinação de raizes com sabores que nos fazem sentir mineirinhos ao fechar os olhos!

Rua Aníbal José dos Reis 89 – Telefones: 35-98806-1923/35-3301-3011

Funcionamento: Terça de 16:00 às 00:00, Quarta de 16:00 as 00:00, Quinta de 16:00 as 00:00, Sexta de 16:00, as 00:00, Sábado de 11:00 as 00:00, Domingo de 11:00 as 00:00, Feriados 11:00 as 00:00.

06 – BUTECO: COMIDARIA ST PETER

Nome do tira gosto: Desatola Mortadela – Preço: R$ 30,00

Descrição: charuto de mortadela recheado com creme de mandioca, carne desfiada e queijo, servido com molho pesto de mostarda, açúcar mascavo, manjericão fresco, hortelã fresca, com folhas de rúcula.

Rua Darcy Durante, 78 – Jardim Country Club – Telefone: (35) 99202-1234

Funcionamento: Segunda de 18:30 às 23:00; Terça de 18:30 às 23:00; Quarta de 18:30 às 23:00; Quinta de 18:30 às 23:00; Sexta de 18:00 às 00:00; Sábado de 15:00; às 00:00; Domingo de 14:00 às 23:00.

07- BUTECO – ROTA DO PETISCO

Petisco: Rota do sabor – R$30,00

Prato: Torresmo temperado com ervas e empanado no panko.

Rua: vereador João Sequeira Loiola, 423 – Campos Elíseos – Tel.: 99835-0099

Horário funcionamento: Segunda/ terça feira ( FECHADO); Quarta: 16h até 23h; Quinta 16h até 23h; Sexta: 16h até 23h; Sábado: 12h ate 23h ;Domingo :12h até 21

08 – BUTECO: BAR DA ELAINE

Com o petisco ( Bem bolado ) – Preço: R$ 30,00

Descrição: bolinho de carne moída com Calabresa e hortelã

Rua Caetés 64, Vila Togni – Telefone: (35) 99116-7584

Funcionamento: Segunda fechado; Terça fechado; Quarta das 14:00 às 22:00; Quinta das 14:00 às 22:00; Sexta das 14:00 às 24:00; Sábado das 10:00 à 00:00; Domingo das 10:00 às 16:00.

09 – BUTECO: BUDEGA DA ESQUINA

Nome do tira gosto: Apeixonado da Budega – Preço: R$30 reais

Descrição: Filé de tilápia frito em tiras acompanhado com molhos de ervas e uma deliciosa geleia de ervas.

Rua Justina Vieira de Oliveira,320. Bairro Santa Angela IV – Telefone:(35)99258-8989

Horários de funcionamento: Segunda a Sexta-feira das 18:00 às 22:00 , Sábados das 16:00 às 22:00, Domingos do 12:00 às 18:00

10 – BUTECO: BAR DO DAVID

Nome do tira gosto : Barquinho sem Rumo – Preço: R$ 30,00

Descrição: Moela ao vinho branco na Barquinha

Av. Leonor Furlaneto Delgado, n° 140 – Jardim Filadélphia – Telefone (35) 9 9876 – 1130

Funcionamento: Seg à Sab das 16:00 às 23:00 hrs – Domingo das 14:00 às 21:00 hrs

11- BUTECO: CURRAL

Nome do tira gosto: Porquinho Assanhado – Preço: R$ 30,00

Descrição: Porquinho Assanhado é uma imersão no mundo das especiarias, com o sabor e qualidade inigualável do mignon suíno grelhado, calor da pimenta presente no molho suculento recheado de especiarias, acompanhado da suavidade do purê de mandioca, a doçura e refresco ficam por conta do abacaxi, essa deliciosa mistura nos transporta para as mais ousadas sensações

Rua Assis Figueiredo, 456 – Centro – Telefone: (35) 3712-1910

Funcionamento: Segunda de 11:00 à 16:00; Terça de 11:00 à 16:00; Quarta de 11:00 à 23:00; Quinta de 11:00 à 23:00; Sexta de 11:00 à 23:00; Sábado de 11:00; à 23:00; Domingo de 11:00 à 16:00.

12 – BUTECO: BLACK JACK TAP HOUSE

Prato: Vulcãozinho – Preço: R$ 30,00

Descrição: Pão francês recheado de lombo de porco desfiado e levemente defumado, servido com creme de alho, queijo provolone, tomate cereja gratinado, acompanhado de um delicioso vinagrete apimentado com cachaça

Rua Mato Grosso, 393 -Centro – Telefone: (35) 99937-2391

Funcionamento: Quarta de 17h:00 à 23h00; Quinta de 17h:00 à 23h00; Sexta de 17h:00 à 01h00; Sábado de 16h:00 à 01h00; Domingo de 10h00 às 16h00.

13 – BUTECO: HELP HOUR

Nome do tira gosto: Helpzinho – Preço: R$ 30,00

Descrição: bolinho de costela sem massa.

Rua Assis Figueiredo 1472 centro – Telefone: (35) 3721-8911

Funcionamento: Segunda de 10:00 a 18:00; Terça de 15:00 às 23:00; Quarta de 15:00 às 23:00; Quinta de 15:00 às 23:00; Sexta de 15:00 à 01:00; Sábado de 11:00 às 01:00; Domingo de 11:00 às 23:00.

14 – BUTECO: BAR DU DÚ

Petisco – Moela do Pai – Preço:R$ 30,00

Descrição: Moela ao molho

Rua Olégario Maciel 20 – Bairro: Vila Cruz – Telefone: 35 98843 7374

Segunda de 16:00 as 22:00; Terça 16:00 as 22:00; Quarta 16:00 as 22:00; Quinta 16:00 as 22:00; Sexta 16:00 as 23:00; Sábado 11:00 as 23:00; Domingo 11:00 as 17:00.

15 – BUTECO: ESPETARIA E PETISCARIA SEM NOME

Nome do Tira Gosto: Aligator – Preço: R$30,00

Descrição: Carne de Jacaré desfiada com creme de queijo, servida com mix de batatas chips aromatizadas.

Av. Antônio Emídio de Rezende 302 – Jardim Country Clube – Telefone: (35)99123-6990.

Funcionamento: De quarta-feira à sábado das 17:00 às 23:30

16 – BAR ORIGINAL

Nome do tira gosto – Bolinho 100% – Preço: 30,00

Descrição -Bolinho com massa de abóbora cabotiá. Recheado com carne seca e requeijão cremoso.

Av Francisco Salles, 36 – Centro – Telefone: 35 37218572

Funcionamento – De terça a domingo das 10 hs a 00

17 – BUTECO: BAR BOX 154

Nome do tira gosto : Rabo Quente – Preço: R$ 30,00

Descrição do prato: Rabo bovino cozido, acompanha agrião e pão francês com ervas finas.

Rua Capitão Afonso Junqueira, 154 – Centro – Tel 35 99981-8299

Funcionamento de terça a domigo das 17:00 às 24:00.

18 – BUTECO: BAR DO BICA

Petisco – Bocuda – Preço R$30,00

Descrição do prato: *Tiras de tilapia,com molho de maionese da casa

Telefone: 35 98893-7610

Funcionamento: Terça de 15:00 às 23:00; Quarta de 15:00 às 23:00; Quinta de 15:00 às 23:00; Sexta de 15:00 às 23:00; Sábado de 15:00 às 23:00; Domingo 15:00 às 23:00.

19 – BUTECO: JK BAR

Petisco: Frango Ora Pró Nois – Preço: R$ 30,00

Coxinha da asa, a moda caipira, com páprica picante, coentro e ora pró nóbis, acompanhada de uma deliciosa polenta caseira defumada e frita.

Rua Eugênio de Mazendo O.M.I., 6 – Maria Imaculada

Funcionamento: De segunda a quinta feira Das 11 às 14:00 das 18:30 às 22 :00,

Sexta das 11 às 14:00 das 18:30 às 23:00, Sábado das 11 às 23:00, Domingo das 11 às 15:00.

20 – BUTECO: TOA TOA BAR

Nome do tira gosto: Vaca à Toa – Preço: R$ 30,00

Descrição: Dadinho de polenta cobertos com carne louca e um toque de manjericão

Av Santo Antônio n 16 centro – Telefone: (35) 37222774

Funcionamento: Segunda a quinta 11:00 as 23:30 hs; Sexta e sábado: 11:00 as 00:00 hs; Domingo: 11:00 as 22:30 hs.

21 – BUTECO: BREJA GASTROBAR

Nome do tira gosto: Tomilho milho – Preço: R$ 30,00

Descrição: Bolinho de milho recheado com queijo canastra e catupiry, acompanha geleia de pimenta biquinho.

Avenida João Avelino de Melo 285 – Cohab – Telefone: (35)37220613 whatsapp Funcionamento: Terça a domingo das 15:00h as 23:00h.

22 – BUTECO: SEU MINERO BAR

Petisco:Tetécóta – Preço: R$ 30,00

Rua Assis Figueiredo, 1945 – Contato: 3721 0122. -99267 0108 ZAP.

Descrição: Almôndegas de boi e porco. Acompanhando ao molho de hortelã.

Horário de funcionamento: De segunda a sexta Das 11h as 14h e das 17 as 23h. No sábado das 11h as 23h.

23 – BUTECO: BAR DO JAYME

Petisco: Bolinho da Hora – Preço R$ 30,00

Descrição: Bolinho de massa de pastel recheado com carne e queijo muçarela. Acompanha pedaços geleia de abacaxi agridoce.

Av Francisco Salles,1493

Funcionamento: 7:00h as 00:00h – todos os dias.

Leg.: Porquinho Assanhado – Bar Curral

Foto: Dreison Medeiros