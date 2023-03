Equipes disputam o Open Mogiana de Judô em Ribeirão Preto

Poços de Caldas, MG – No dia 11/03/2023, aconteceu o Open Mogiana na cidade de Ribeirão Preto- SP, um evento que reuniu atletas da 12ª delegacia Mogiana e contou com a organização da Federação Paulista de Judô. A Equipe de judô do Projeto Judô Móvel Nova Era, comandada pelo Sensei Elton Fiebig, e a Renova Ação Judô do professor André Yuri Piva Santos, ambas apoiadas pela Lei de Incentivo Municipal ao Esporte, estiveram presentes no evento com 14 atletas participantes e seus familiares.

Graças ao apoio do transporte através do Secretário de Esportes Fernando dos Santos e do Vereador Wellington Paulista Guimarães, a participação dos atletas e seus familiares foi facilitada. Ao todo, mais de 30 entidades participaram do evento, que contou com mais de 1000 atletas das classes sub-09 ao sênior.

A equipe de judô de Poços de Caldas levou uma equipe renovada, com crianças que estão se filiando à federação neste ano. Mesmo assim, os atletas conseguiram um excelente resultado, conquistando 1 medalha de ouro com Ana Júlia Garcia no Sub 09 super ligeiro, 4 pratas com Gabriel Guedes, Gabriel Garcia, Yuri Batista e André Yuri Piva Santos, e 3 bronzes com Júlia Jerónimo Bockman, Lwis Lucan Aguiar e Renan Assunção da Silva.

Este foi o primeiro evento do calendário oficial da federação e serviu como termômetro para acertar detalhes e principalmente identificar acertos e dificuldades dos atletas. Na próxima semana, já temos a Copa São Paulo em São Bernardo do Campo, um evento de números gigantes realizado em 5 dias em finais de semana alternados, que conta com mais de 5000 atletas participantes.

“Gostaríamos de agradecer ao Palace Hotel, empresa incentivadora, e à Prefeitura Municipal pelo apoio ao desenvolvimento desses atletas em todo seu potencial. O esporte é uma importante ferramenta de transformação social e, com o apoio de empresas e governos, é possível promover o acesso ao esporte e ao lazer para a população, além de formar atletas de alto rendimento”, destacou o sensei Elton Fiebig.