Brasília, DF – Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.576 da Mega-Sena, que foi realizado nesta quarta-feira (22), em São Paulo. O prêmio acumulou e para o sorteio do sábado (25) o prêmio para apostas vencedoras pode chegar a R$ 63 milhões.

Veja os números sorteados: 29 – 32 – 33 – 35 – 38 – 43. A Quina teve 111 apostas vencedoras que vão receber mais de R$ 44 mil cada.