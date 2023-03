Mirante Santa Rita será inaugurado com diversas atividades neste sábado

Poços de Caldas, MG – No sábado, dia 25 de março, será realizada a solenidade de inauguração do Mirante Santa Rita, dentro das comemorações dos 150 anos de Poços de Caldas. A cerimônia está agendada para 17h. Durante todo o dia, haverá programação esportiva e cultural e praça de alimentação das unidades educacionais da região, das 8h às 18h30. O local, que foi totalmente revitalizado, tem 10.000 m² e conta com uma ampla área de lazer com vista privilegiada das montanhas que cercam a cidade, tornando-se mais um atrativo para moradores e turistas, em celebração ao sesquicentenário da cidade.

Para marcar a inauguração, a Prefeitura preparou uma programação com atividades esportivas e culturais. A partir das 8h, a Secretaria Municipal de Esportes promove diversas ações com torneio de peteca e de futebol, capoeira, ginástica e dança.

Na sequência, às 16h30, a programação vai contar com a apresentação do Coral das Escolas Municipais Alvino Hosken de Oliveira e Dona Vicentina Massa e apresentação dos alunos do 4º Ano da Escola Municipal Alvino Hosken de Oliveira “Vamos Construir”. Durante a programação cultural, haverá também intervenções artísticas do Grupo Rasgacêro.

A solenidade de inauguração oficial será realizada às 17h10. A partir das 17h30, a Orquestra Sinfônica do Conservatório Musical de Poços de Caldas se apresenta com um concerto especial para a inauguração. No repertório, obras de Handel e Elgar, aclamados compositores da música erudita, temas de filmes inesquecíveis como Harry Potter e James Bond, além de música brasileira.

A Praça de Alimentação estará a cargo das unidades educacionais da região, com barracas de doces, salgados e bebidas da E.M. Alvino Hosken de Oliveira e dos Centros de Educação Infantil Santa Rita e Sebastião Martins.

Novo atrativo

O novo atrativo foi todo construído em madeira, além de ser contemplado com um belo pôr do sol. Pensando nisso, um balanço panorâmico também foi instalado, proporcionando aos visitantes momentos inesquecíveis e registros fotográficos espetaculares. Um parque infantil com novos brinquedos, inclusive com brinquedos adaptados para crianças com deficiência, também integra as intervenções realizadas pela Prefeitura no local. Para prática de esportes, o novo espaço já conta com uma pista de caminhada, quadra de futsal, quadra de peteca e academia ao ar livre, além de amplo estacionamento.

Para melhorar a segurança do espaço, a DME Energética implantou novo projeto de iluminação. Um espaço já foi reformado para a instalação de uma base de segurança, com apoio da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal.

Orquestra Sinfônica

Criada no início de 2022, a Orquestra Sinfônica do Conservatório Musical é um grupo musical pedagógico que tem como objetivo principal promover o desenvolvimento técnico de seus integrantes, alunos da instituição e membros da comunidade, através de um repertório variado que vai desde obras clássicas de grandes compositores até arranjos sinfônicos de obras do cancioneiro popular.

O grupo é formado por aproximadamente 30 membros, distribuídos nos naipes de cordas, sopros e percussão e tem como regente o Prof. Leonardo Faria. Seu concerto inaugural aconteceu em julho do ano passado, nas Thermas Antônio Carlos e contou com a presença de grande público, que acolheu a nova formação com muita admiração e entusiasmo.

Programação

Praça de Alimentação:

das 8h às 18h30

Das 8h às 10h –

Torneio de Peteca

Das 10h às 15h30 –

Torneio de futebol mirim sub-08

Das 13h às 16h –

Juntos Pela Capoeira

Das 15h300 às 16h30 – Ginástica e Dança

16h30 – Coral das Escolas Municipais Alvino Hosken de Oliveira e Dona Vicentina Massa e apresentação dos alunos do 4º ano da Escola Municipal Alvino Hosken de Oliveira

“Vamos Construir”

17h10 – Solenidade de Inauguração do Mirante Santa Rita

17h30 – Orquestra

Sinfônica do

Conservatório Musical de Poços de Caldas

Serviço

Inauguração do

Mirante Santa Rita

Data: 25/03/2023 –

sábado

Hora: programação

a partir das 8h

Local: Mirante Santa Rita – Rua Júpiter,

Jardim Santa Rita