Musical infantil é destaque no Partage Shopping Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – A praça de alimentação do Partage Shopping Poços de Caldas receberá ‘Congelante 2’, musical infantil inspirado no filme Frozen. O espetáculo gratuito será encenado neste domingo, 26 de março, a partir das 16 horas.

Fogo, Terra, Ar e Água. Na peça ‘Congelante 2’, as princesas Elsa e Anna descobrem uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas sobre uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais da natureza. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes.

“O filme é a animação de maior bilheteria da história do cinema e o musical encanta crianças e adultos”, comenta Dennison Coelho, superintendente do Partage Shopping Poços de Caldas. “Com toda certeza é um programa imperdível para famílias da cidade e região.”

MAIS ATRAÇÕES

A atração ‘Aventuras no Egito’ continua na Praça de Eventos do empreendimento. O brinquedão é inspirado no país dos faraós e conta com mais de 250 mil bolinhas coloridas, além de pirâmide inflável, tobogã e outros desafios. O valor pode ser consultado no local.

Serviço:

Musical ‘Congelante 2’

Quando: 26 de março, às 16 horas

Onde: Partage Shopping Poços de Caldas

Endereço: Av. Sílvio Monteiro dos Santos, 180 – Poços de Caldas (MG)

