Piloto e passageiro sobrevivem a queda de avião de pequeno porte em Caconde

Caconde, SP – Na manhã desta quinta-feira (23), ocorreu a queda de um avião de pequeno porte no distrito de Barrânia, localizado em Caconde, interior de São Paulo. O modelo da aeronave era um Embraer Tupy, com a matrícula PT-NTP, e o acidente aconteceu em uma área próximo a uma cachoeira.

De acordo com portal G1 Sul de Minas, o empresário Élio Carneiro Júnior, de Poços de Caldas, vítima do acidente, já recebeu alta. Já o piloto José Antônio Anunciação permanece internado em observação no Hospital Poços de Caldas. Os dois sofreram apenas ferimentos leves. A aeronave onde Élio Carneiro Júnior estava pertence a José Antônio Anunciação, de 69 anos, que pilotava a aeronave. Conforme a ANAC, ela estava com o certificado de verificação de aeronavegabilidade em dia. O piloto mora em Poços e segundo amigos, é experiente e estava acostumado a voos nesta região. A aeronave, que era do Aeroclube de Poços de Caldas, ficou completamente destruída.

Fotos: Divulgação – 6ª BRAVE