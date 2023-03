Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais nesta quinta-feira, 23

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta quinta-feira, 23, é de céu claro e com possibilidades de chuva no decorrer do dia. Temperatura máxima será de 28 graus e a mínima de 17 graus. A previsão de volume de chuvas para esta quinta-feira é de10 milímetros. ( fonte: Climatempo)

Minas Gerais

Nesta quinta-feira,23, chuvas em maior volume estarão restritas ao Triângulo Mineiro e à região Norte, divisa com a Bahia.

Já nas regiões Leste, Sul/Sudoeste, Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha há possibilidade de chuva isolada, mas a tendência é de tempo estável e elevação das temperaturas em todo o estado, com predomínio de céu claro a parcialmente nublado.