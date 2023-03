Turismo em Minas cresce o dobro do PIB nacional com boas perspectivas para 2023

Belo Horizonte, MG – Minas Gerais está vivendo um momento de grande crescimento no setor turístico, e as projeções para o ano de 2023 são de ainda mais expansão. Segundo a Fundação João Pinheiro, o estado teve sua maior participação no PIB brasileiro das últimas duas décadas, com destaque para o setor de serviços, e o turismo é um dos grandes responsáveis ​​por esse bom desempenho.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2022, o setor de serviços foi o que mais cresceu no país, e o turismo tem sido apontado como um dos principais responsáveis ​​por alavancar o PIB nacional. Em Minas Gerais, os dados também são bastante positivos, como o crescimento no fluxo de pessoas no desembarque aéreo e o sucesso do Carnaval 2023, que teve a presença de 11,6 milhões de turistas.

A expectativa para a Semana Santa é de alta ocupação hoteleira e grande procura pelo turismo de fé, ressaltando a importância da experiência que o turismo proporciona, com destaque para a mineiridade, a cozinha mineira e o jeito de receber dos mineiros. O secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, destaca que esse crescimento é resultado do trabalho em conjunto com o governo, os municípios e empresas do setor turístico.

Com esse cenário positivo, o turismo em Minas Gerais se consolida como um grande gerador de emprego e renda para a população, além de ser um importante impulsionador da economia do estado e do país. É importante continuar investindo nesse setor promissor, garantindo uma oferta de serviços de qualidade e uma experiência única aos turistas que visitam Minas Gerais.



Poços de Caldas

A expectativa para o crescimento do turismo em Poços de Caldas também é grande com a privatização dos pontos turísticos da cidade. Em abril poderemos ter de volta o funcionamento do teleférico que ficou parado por vários anos e também o investimento em outros pontos como o Cristo que já apresenta resultado com a intervenção da empresa que vai comandar o turismo da cidade.