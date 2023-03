“Assassinos do Conhecimento” vence mais uma edição do Cultural Game da Caldense

Poços de Caldas, MG – Na noite da última terça-feira (21) foi realizada mais uma edição do tradicional Cultural Game na sede social da Caldense. Mais de 15 equipes participaram do jogo de perguntas e respostas que envolviam conhecimentos gerais e curiosidades sobre os mais diversos temas. As questões abordaram vários segmentos como esporte, biologia, literatura, geografia, história, cinema, entre outros.

A competição ocorreu no salão do Piano’s Bar e foi dividida em três baterias, cada uma contendo 10 perguntas. Ao final de cada bateria eram anunciadas as pontuações parciais de cada equipe, sendo somadas ao longo do game para definir os três grupos melhor classificados.

As três equipes com melhor desempenho receberam diversos brindes como forma de premiação. Foram elas: 1ª – Assassinos do Conhecimento, com 26 pontos; 2ª – Amigos da Betina, com 23 pontos; 3ª – Neurônios Anônimos, com 21 pontos.

A Caldense faz um agradecimento especial a todas as empresas parceiras que contribuíram com os prêmios e que, consequentemente, ajudaram na realização do Cultural Game. São elas: Burgers Diego Souza, Restaurante E&E, Empório São Benedito, Agrofrutas, Floricultura Flor de Árabe e Jornal da Cidade.

Renan Muniz/Caldense