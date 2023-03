Biblioteca indica “Mulheres de Cabul” como sugestão de leitura desta semana

Poços de Caldas, MG – O livro “Mulheres de Cabul” é uma obra do gênero biografia, com o intuito de mostrar a realidade das mulheres afegãs antes, durante e depois do regime autoritário do Talibã. É de autoria da premiada fotógrafa e repórter inglesa Harriet Logan. No livro, a autora amplia, de maneira mais realista, o universo afegão e apresenta uma reportagem viva, emocionante, quase inacreditável, que supera qualquer ficção.

Harriet visitou o Afeganistão para ouvir e fotografar dezenas de mulheres durante o regime do Talibã e depois dele e pôde capturar suas vidas em uma série de fotografias e depoimentos. Durante o regime, de setembro de 1996 a outubro de 2001, as mulheres do Afeganistão foram submetidas a absurdas leis repressoras, como não poder trabalhar fora nem frequentar escolas. Era proibido rir em público, ouvir música, empinar pipas e fotografias eram consideradas formas de idolatria. Foi nesse mundo de trevas que a autora se debruçou em busca de histórias e imagens humanas e dolorosas. Essas mulheres arriscaram sua própria segurança ao narrarem e retratarem sua vida, mas era necessário que o mundo conhecesse suas histórias.

Harriet Logan é uma fotógrafa da Grã-Bretanha, conhecida por sua capacidade de lidar com histórias difíceis e fotografar assuntos variados e das mais diversas lutas sociais. Seu trabalho já foi publicado em diversas revistas de conhecimento mundial.

Título: Mulheres de Cabul

Autor: Harriet Logan

Editora: Geração Editora

Ano: 2021

Indicação de livro

“Mulheres de Cabul” é indicação da equipe da Biblioteca Pública Municipal Manuel Francisco Costa Guimarães. Toda semana, o @bibliotecaspublicasdepocos, perfil das bibliotecas públicas de Poços de Caldas no Instagram, divulga uma sugestão de leitura. O objetivo é democratizar o acesso ao acervo bibliográfico das bibliotecas, chamar a atenção de novos leitores e ampliar a visitação da comunidade local aos espaços, atuando no fomento ao livro, à leitura e à literatura.

“Mulheres de Cabul” está disponível para empréstimo em três unidades do Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas: Centenário, Júlio Bonazzi e Manuel Guimarães. Confira os endereços:

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CENTENÁRIO

Endereço: Praça Getúlio Vargas, s/nº – Centro (no prédio da Urca)

Telefone: 3697-2375

Horário de funcionamento: das 8h às 17h30

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JÚLIO BONAZZI

Endereço: Praça Tiradentes, 621 – Jd. Santa Rita (próximo à Fonte do Monjolinho)

Telefone: 3697-2198

Horário de funcionamento: das 8h às 17h30

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL MANUEL FRANCISCO COSTA GUIMARÃES

Endereço: Avenida Jaçanã Musa dos Santos, 270 – Cohab

Telefone: 3697-2074

Horário de funcionamento: das 8h às 17h30.

Como fazer o seu cadastro: https://pocosdecaldas.mg.gov.br/noticias/faca-seu-cadastro-nas-bibliotecas-publicas-de-pocos-de-caldas/