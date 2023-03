Empresas de Poços são selecionadas para o “prepara gastronomia”

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, divulgou a lista das empresas que irão participar do “Prepara Gastronomia”. As empresas foram selecionadas através do Edital de Chamamento Público 001/2023 do Programa Prepara Gastronomia.

O programa “Prepara Gastronomia – Poços de Caldas”, uma iniciativa da Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Turismo e Sebrae Minas, com o apoio do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, do Circuito Turístico Caminhos Gerais, e da ABRE – Associação dos Bares, Restaurantes, Lanchonetes e Similares, que possui o objetivo geral de auxiliar as pequenas empresas do segmento de alimentação fora do lar para melhorar controles internos e trazer melhorias nos processos de gestão por treinamentos on-line e presenciais.

O programa estratégico com diretrizes de atuação do Sebrae Minas para a promoção da gastronomia em Minas Gerais e o suporte aos pequenos negócios do segmento de alimentação.

Sua estratégia está pautada em soluções de suporte empresarial com soluções de melhoria dos processos produtivos, de gestão e operação das pequenas empresas do segmento de alimentação, com foco no monitoramento por indicadores e atuação direta nos fatores críticos de sucesso dos negócios do setor.

Oportuniza também iniciativas de desenvolvimento econômico local, tendo a gastronomia como agente de transformação, por meio de iniciativas que possam melhorar o ambiente de negócios para as empresas da cadeia produtiva, com ações de acesso a mercado e valorização das receitas, personagens e ingredientes que podem alavancar a economia local.

Pensar o desenvolvimento territorial a partir das características únicas e singulares de cada local é o propósito do Programa Prepara Gastronomia. Um grande desafio, se pensarmos em um estado tão diverso e rico em cultura alimentar como Minas Gerais.

As empresas, passarão ao longo do ano, por diversos treinamentos de capacitação voltados ao ramo de gastronomia, recebendo todo o suporte por meio dos consultores especializados do Sebrae Minas, visando propiciar melhores resultados financeiros para cada negócio, e ainda prepará-las para a participação no “Festival Gastronômico e Cultural de Poços de Caldas” que acontece ainda em 2023.