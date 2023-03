Polícia Militar de Minas Gerais forma novos sargentos em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar de Minas Gerais realizou na manhã desta sexta-feira (24) a formatura do Curso Especial de Sargentos da 18ª Região. A solenidade foi realizada no ginásio polisportivo Dr. Arthur de Mendonça Chaves, em Poços de Caldas, e contou com a presença de autoridades militares e familiares dos formandos.

O curso contou com a participação de sargentos tanto da área do vigésimo nono batalhão quanto dos outros batalhões e da área da décima oitava região, totalizando sessenta e um formados. Grande parte deles retornará para as unidades de origem, porém em novas funções e com maior qualificação profissional.

Segundo o Tenente Coronoel Afrânio, a demanda por segurança pública é grande e a polícia busca trabalhar com mais qualidade e envolvimento da comunidade para atender às necessidades e mudanças constantes na área. Além das ações preventivas, a polícia também visa produzir segurança objetiva e subjetiva.

A formatura dos novos sargentos é um marco importante para a Polícia Militar de Minas Gerais, que busca sempre aprimorar seus serviços e garantir a segurança da população.

TEXTO – PAULO VITOR DE CAMPOS / MANTIQUEIRA

FOTOS – DIVULGAÇÃO E PAULO VITOR DE CAMPOS/MANTIQUEIRA