Prefeitura promove melhorias na estrutura do Ceasa de Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho vem realizando no Ceasa de Poços de Caldas melhorias na estrutura do local.



Desde sua fundação, em 1990, o Ceasa tem o objetivo de centralizar o comércio de hortifrutigranjeiros no atacado, facilitando a comercialização da produção do pequeno produtor.



O coordenador de Fomento Agropecuário, Claudio Torres, informa que as melhorias foram levantadas durante reunião realizada com a gerência do Ceasa, quando constatou- se que seria prioridade a melhoria do espaço.



Para o titular da Sedet, Franco Martins, é de suma importância que o Ceasa esteja em melhores condições para maior eficácia nos serviços prestados e também no atendimento aos produtores, comerciantes e população em geral.



As melhorias na central de abastecimento foram realizadas em parceria com as secretarias de Projetos e Obras Públicas; Serviços Públicos; Defesa Social e Cultura.