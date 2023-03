A Sigma Lithium vai investir mais R$ 1 bilhão na unidade de produção e beneficiamento de concentrado de lítio grau bateria de alta pureza que está implantando no Vale do Jequitinhonha (foto). Os recursos serão destinados às fases 2 e 3 do projeto. Somadas, todas as etapas do empreendimento já somam R$ 3,2 bilhões. As operações da primeira fase do complexo, denominado Grota do Cirilo, que está sendo implantado nos municípios de Itinga e Araçuaí, no Jequitinhonha, contemplam a produção de 277 mil toneladas ao ano do insumo amplamente empregado na fabricação de baterias, ao custo de R$ 1,2 bilhão. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Manhuaçu

Os municípios de Santa Bárbara, Rio Piracicaba, Manhumirim e São Francisco do Glória receberam o Programa Saúde Itinerante, do Sistema Faemg Senar este mês. Mais de 3800 homens e mulheres do campo tiveram acesso a exames preventivos e orientações sobre a saúde. A ação teve apoio das prefeituras em todos os municípios e foram acompanhadas pelo analista regional do Sistema Faemg Senar, Antônio Rocha. A ação foi realizada pela Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Rio Piracicaba, entidade cooperada do Sistema Faemg Senar. (Diário de Manhuaçu)

Araguari

Visando regularizar a situação civil de vários casais, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) da Comarca de Araguari, realiza mensalmente mutirões para conversão de união estável em casamento, para casais que possuam renda de até dois salários mínimos e que tenham no mínimo um ano de união estável, ou seja, residam juntos como marido e mulher. A próxima edição tem data programada: 14 de abril de 2023. (Jornal Gazeta do Triângulo – Araguari)

Araxá

Falta pouco mais de uma semana para a tradicional Queima do Alho do Araxá Rodeio Show. A Queima do Alho abre oficialmente as atividades do Araxá Rodeio Show no dia primeiro de abril. A novidade é que neste ano, o público vai poder conferir no local a exposição intitulada “Caminho dos Tropeiros” e votar no prato que mais gostou. O evento chega a sua quinta edição recheado de atrações, com o melhor da culinária rústica e saborosa das tropas de peões. O cardápio já foi finalizado e inclui uma grande variedade de carnes e delícias como a paella caipira, o arroz carreteiro e o feijão-tropeiro. (Jornal Correiro de Araxá – Araxá)

Congonhas

A fim de reforçar a segurança dos moradores de Congonhas, especialmente de quem mora na Zona de Autossalvamento (ZAS) das 17 estruturas de contenção de rejeito, sedimento ou água, serão realizadas, nos próximos dias, uma série de Reuniões Públicas Preparatórias para o Simulado – Seminários Orientativos em 12 locais da cidade. O objetivo é levar informação sobre o 1º Simulado de Emergência de Barragens da Zona de Autossalvamento (ZAS). A ação faz parte do Plano Municipal de Segurança de Barragens. Organizadas pela Defesa Civil Municipal, com apoio da CSN Mineração, Gerdau e Vale, as reuniões funcionam como treinamento teórico da população (Jornal Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Formiga

O Instituto Espírita do Amor promoverá mais um evento de cura e psicografia em Formiga. Em 2018, ele trouxe o médium Júlio Carvalho e, agora, a sessão contará com a presença da médium Célia Marques, do Grupo Irmão Franklin, de Uberaba. O evento está agendado para os dias 21 e 22 de abril, na Fazenda das Flores. No dia 21, será o trabalho de psicografia, de 10 às 17 horas. Antes, às 9 horas ocorrerá o preenchimento de fichas dos participantes. Já no dia 22, das 10 às 15 horas, haverá o trabalho de cura. (O Pergaminho – Formiga)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

