A magia vem do céu! Trevisan homenageia Jô Soares

Acredite, a magia pode acontecer! Prepare-se para assistir – também ouvir – o talk show do inesquecível Jô Soares, direto do céu, com convidados de expressão ocupando o sofá celestial, prestigiados por uma plateia de anjos. O humorista e apresentador, inclusive, manda um beijo ao vivo!

A música do cantor e compositor Roberto Trevisan, “BEIJO DO GORDO!”, extrapola os limites da previsibilidade e nos presenteia com essa homenagem emocionante ao ícone da televisão brasileira.

“Beijo do Gordo!” tem previsão de lançamento para o dia 17 de abril, às 09h, no charmoso Café WHA East Village, em Manhattan, Nova York. Trevisan também está gravando matéria para o “Domingo Espetacular”, na Rede Record, falando a homenagem ao Jô – o programa irá ao ar no próximo 02 de abrilç

Cativante, e lembrando-se de nomes consagrados que já partiram, incluindo Erasmo Carlos, Gal Costa e Pelé, a música de Trevisan sugere um grande talk show na esfera celestial, reunindo esses artistas que ficaram em nossas lembranças!

Com Arranjos do Maestro Marcos Faria, gravada nos estúdios de Nova York, nos EUA, “BEIJO DO GORDO!” traz um Trevisan cantando com a alma, descontraído, escalando em suas estrofes musicais um time imbatível de celebridades para homenagear Jô Soares. Ele consegue! A mais bela composição que Deus lhe permitiu “inventar”.