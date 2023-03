Cidep é selecionado como sede do Festival Paralímpico 2023

Poços de Caldas, MG – O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), por meio da sua Diretoria de Desenvolvimento Esportivo, divulgou as cidades selecionadas para sediar o Festival Paralímpico 2023. Neste ano, de maneira inédita, o evento vai ocorrer em duas etapas. A primeira será no dia 20 de maio e a segunda, 23 de setembro, ocorrerá em todas as regiões do Brasil, com atividades em 120 núcleos, dos quais 34 são Centros de Referência do CPB.

Poços de Caldas será uma das sedes do evento, graças ao destaque do trabalho realizado pelo Centro Integrado de Desenvolvimento do Esporte Paralímpico (CIDEP). “Por quatro anos somos selecionados para este grande evento nacional, é muito gratificante realizar o Festival Paralímpico do CPB, isso mostra a seriedade do trabalho que o CIDEP vem realizando, de maneira coerente e assertiva. O Festival Paralímpico é o maior evento de inclusão, socialização e de iniciação para crianças e jovens entre 8 a 17 anos, com e sem deficiência.

No ano passado tivemos 220 participantes, no evento. Nesse ano de 2023 o intuito é aumentar para 250 o número de pessoas participantes no Festival e disseminar ainda mais o Movimento Paralímpico na cidade e na região.” disse Eraldo Sandi, Coordenador Técnico e representante do Comitê Paralímpico Brasileiro em Poços de Caldas.

Para Leonardo, coordenador das atividades do Festival Paralímpico, é a melhor forma de se viver a inclusão através do esporte! E Poços de Caldas tem o privilégio de ser sede desse evento maravilhoso pela 4ª vez consecutiva, estamos muito empenhados e empolgados em realizar um grande evento em 2023.

O Festival tem a finalidade de proporcionar a crianças com deficiência e crianças sem deficiência a experiência de vivenciar as modalidades paralímpicas e difundir o Movimento Paralímpico em todo o território nacional. A meta para este ano é atender 14.000 participantes em atividades esportivas lúdicas, com uma média de 200 crianças por núcleo. A primeira edição do Festival, em 2018, foi realizada em 48 cidades com a participação de mais de 7.000 crianças. Em 2019, o evento teve 70 sedes e atendeu mais de 10 mil crianças. A edição de 2020 foi cancelada devido à pandemia de Covid-19 em 2021 o Festival Paralímpico reuniu 8.000 crianças em 70 sedes . No ano passado, o Festival Paralímpico reuniu 15.000 crianças em 98 sedes espalhadas pelo país.

Este evento e Realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro – CPB e Centro Integrado de Desenvolvimento do Esporte Paralímpico – CIDEP com apoio da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais