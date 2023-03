Exposição mostra criatividade e habilidades de alunos na construção de robôs

Poços de Caldas, MG – A Escola Municipal Dona Mariquinhas Brochado, em Poços de Caldas, desenvolveu a atividade “A visita da Robô”, com o objetivo de estimular a habilidade de observação do espaço escolar e criar itinerários desse espaço, trabalhando repetição e sequência. A atividade foi um sucesso, tanto que os alunos e professores dos primeiros anos resolveram realizar uma exposição com os robôs construídos pelos estudantes.

As professoras dos primeiros anos A, B e C, Marisa de Araújo Dias, Gislene Costa Albino Barbosa e Joelma de Fátima, construíram um robô para cada turma, com direito a votação para a escolha dos nomes. E, animadas com o envolvimento dos alunos, sugeriram que cada aluno construísse seu próprio robô com os materiais que tivessem em casa e com a ajuda dos familiares. A ideia deu super certo, os pais e responsáveis se envolveram e os alunos criaram robôs de todos os jeitos, tamanhos e cores, com mascotes, luzes que acendem, rodinhas e até inspirados em personagens de desenhos.

Para finalizar o projeto, a escola organizou uma exposição dos robôs nas salas de aula das três turmas de 1º ano, com direito a visitação de coleguinhas e familiares. A atividade permitiu que os alunos desenvolvessem a criatividade, o trabalho em equipe e o uso da imaginação, além de incentivar a participação dos pais no processo de aprendizagem.

A atividade “A visita da Robô” faz parte do projeto Aprendizagem Criativa do Ativamente, que leva novas formas de ensinar para as escolas municipais de Poços de Caldas e agora para Vargem Grande do Sul e Boa Esperança. O projeto incentiva a participação dos alunos, tornando-os protagonistas do seu próprio aprendizado.

Em outra atividade, a escola trabalhou o livro de literatura “A infância da bruxa Onilda” de maneira diversificada e interdisciplinar. Os alunos foram convidados a desenhar a bruxa, votar em ingredientes para a poção mágica e participar de uma apresentação com as bruxas Gislene e Marisa, que surgiram após a preparação da poção. A atividade permitiu que os alunos participassem ativamente, além de incentivar a criatividade e imaginação. A equipe gestora da escola destacou a importância de trabalhar de forma lúdica e envolvente, possibilitando que os alunos aprendam de maneira ativa e participativa.

“O projeto foi incrível e pudemos perceber a alegria das crianças e professoras. O envolvimento das famílias foi fundamental para o sucesso do Projeto.

Enquanto Secretaria de Educação, estamos contentes com o envolvimento da escola e a capacidade das professoras de integrar o Projeto Ativamente ao dia a dia da escola”, deestacou Thais Morgana – Pedagoga responsável pelo Projeto na Secretaria Municipal de Educação.

A equipe gestora destaca que trabalhar o livro de literatura A infância da bruxa Onilda, de maneira tão diversificada possibilitou as crianças um envolvimento e participação ativa. Adoraram ouvir a história, participar e vivenciar de todas as aulas. Foram momentos ricos, que possibilitaram trabalhar diferentes conteúdos de maneira interdisciplinar e nós adultos tivemos a alegria de vê-los felizes assistindo a peça, entrando no mundo da fantasia. É isso que desejamos aos nossos alunos, que possam aprender de maneira lúdica e que sejam crianças ativas e participativas. Aproveitamos para parabenizar as professoras Gislene, Marisa e Joelma pelo trabalho desenvolvido com as crianças dos primeiros anos.