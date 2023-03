Grande público prestigia inauguração do belo Mirante do bairro Santa Rita

Poços de Caldas, MG – Neste sábado, dia 25 de março, dentro das comemorações de Poços de Caldas 150 anos aconteceu a inauguração do Mirante Santa Rita, em uma solenidade que contou com programações esportivas e culturais, além de uma praça de alimentação das unidades educacionais da região. O local, que foi totalmente revitalizado, possui 10.000 m² e uma ampla área de lazer com vista privilegiada das montanhas que cercam a cidade.

Durante a cerimônia, o prefeito Sérgio Azevedo destacou o trabalho que foi feito para transformar a área em um espaço de convivência e lazer para a comunidade. “Era uma área ótima que tinha, mas que era totalmente sem uso, porque era dominada por usuários de droga, infelizmente. Foi um trabalho grande, com ajuda da Polícia Militar e da Guarda Municipal, mas conseguimos retomar esse espaço para a comunidade”, disse o prefeito.

Com a inauguração do Mirante Santa Rita, a cidade de Poços de Caldas ganha mais um atrativo para moradores e turistas, em celebração ao sesquicentenário da cidade. Além da vista privilegiada das montanhas, o local conta com diversos projetos esportivos e culturais, que serão realizados pela secretaria de esportes e de cultura da cidade.

“Já vamos fazer vários projetos esportivos e culturais aqui, a própria escola que é vizinha vai estar sempre usando. Já pedi para o Tiro de Guerra fazer treinamentos aqui também, para que a comunidade possa ser beneficiada nesse espaço”, afirmou o prefeito.

A revitalização do Mirante Santa Rita foi feita inteiramente por servidores públicos, sem a necessidade de terceirização da obra. Com isso, o espaço se torna não só um ponto turístico, mas também um exemplo de como é possível transformar áreas abandonadas em espaços de convivência e lazer para a comunidade.

Novo atrativo

O novo atrativo foi todo construído em madeira, além de ser contemplado com um belo pôr do sol. Pensando nisso, um balanço panorâmico também foi instalado, proporcionando aos visitantes momentos inesquecíveis e registros fotográficos espetaculares.

Um parque infantil com novos brinquedos, inclusive com brinquedos adaptados para crianças com deficiência, também integra as intervenções realizadas pela Prefeitura no local. Para prática de esportes, o novo espaço já conta com uma pista de caminhada, quadra de futsal, quadra de peteca e academia ao ar livre, além de amplo estacionamento.

Para melhorar a segurança do espaço, a DME Energética implantou novo projeto de iluminação. Um espaço já foi reformado para a instalação de uma base de segurança, com apoio da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal.

TEXTO – PAULO VITOR DE CAMPOS/MANTIQUEIRA E ASSESSORIA DE IMPRESA DA PREFEITURA

FOTOS – PAULO VITOR DE CAMPOS/MANTIQUEIRA