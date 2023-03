Hospital de Teófilo Otoni

O governador Romeu Zema esteve em Teófilo Otoni visitando as futuras instalações do Hospital Regional e vistoriando o andamento das obras (foto), que já estavam bastante adiantadas, mas há cerca de 9 anos foram abandonadas. O prédio chegou a ser saqueado e depredado, e agora as obras estão a todo vapor. Após percorrer toda a área em construção, Zema concedeu entrevista coletiva à imprensa e recordou que esteve aqui em 2022 autorizando o reinício das obras, que segundo ele, já causou grandes decepções para essa região, e afirmou que toda vez que vier nesta região ele vai fazer uma vistoria no local, porque tem um compromisso assumido, de que nesta sua gestão o hospital será entregue. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Ipatinga

Foi uma manhã movimentada no 14º Batalhão da Polícia Militar de Ipatinga com a abertura do projeto Guardiões. A iniciativa tem como objetivo aproximar o público infantil e a comunidade escolar com a Polícia Militar. Mais de 130 alunos de três escolas municipais participaram do evento. A primeira visita contou com a participação de 137 crianças do 1º ano do Ensino Fundamental das Escolas Municipais Paulo Freire, Jaime Morais Quintão e Everson Magalhães Lage, todas em Ipatinga. (Jornal Diário do Aço – Ipatinga)

Viçosa

Reajustado pela última vez em dezembro de 2020, o valor da tarifa do transporte coletivo em Viçosa vai sofrer novo reajuste que pode variar de R$ 3,50 a R$ 4. Atualmente, os usuários comuns pagam R$ 3. A votação pela Comissão Municipal de Trânsito ainda não está marcada. A proposta de reajuste foi apresentada à Prefeitura na semana que passou A empresa Viação União, que teve o contrato de concessão renovado em junho de 2020, por mais 15 anos, apresentou nesta reunião uma planilha, elaborada pelo Departamento de Economia da UFV, que concluiu que a tarifa deveria ser reajustada para R$ 4. (Folha da Mata – Viçosa)

Itaúna

Sete novos radares foram instalados nas rodovias sob responsabilidade do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) nesta semana. Operando inicialmente em caráter educativo, os equipamentos começaram a autuar os condutores que ultrapassarem a velocidade máxima regulamentada a partir desta terça-feira, 21. Em Itaúna, o radar foi instalado no km 46,9-0 da MG431, com a velocidade máxima de 40 km. Os equipamentos estão sendo posicionados em rodovias adjacentes aos municípios de Itaúna, Conselheiro Lafaiete, Montes Claros Ingaí, Ouro Preto e Espinosa. O controle eletrônico de velocidade tem como principal objetivo garantir a segurança dos usuários que transitam pelas rodovias mineiras. (Jornal Integração Itaúna – Itaúna)

Juiz de Fora

A Câmara Municipal de Juiz de Fora aprovou um projeto de lei que pretende obrigar espaços públicos de lazer como bares, restaurantes e boates a ajudar mulheres que estejam sofrendo alguma situação de violência em suas dependências. O texto é de autoria da vereadora Laiz Perrut e sugere a instituição do “Protocolo de prevenção e combate à violência e assédio sexual nos espaços públicos, de uso coletivo e de lazer” na cidade. A adoção do protocolo em Juiz de Fora, foi aprovado em segundo turno e passará ainda por uma última discussão, apenas para possíveis correções na redação final, antes de seguir para a sanção da prefeita Margarida Salomão. (Jornal Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Uberaba

Na semana em que a Petrobras anunciou mais uma redução do preço do diesel para as distribuidoras, os preços médios dos combustíveis em Uberaba apresentaram variação negativa, conforme pesquisa realizada pela Fundação Municipal Procon. O valor do diesel passou de R$ 4,02 para R$ 3,84 por litro, uma redução de R$ 0,18 ou 4,47%. No levantamento realizado pelo Procon e disponível no site da Prefeitura de Uberaba, nos postos do perímetro urbano do município o diesel caiu de R$ 5,88 para R$ 5,85, uma redução de 0,51%. Já o diesel S-10 teve variação negativa de 0,17% passando de R$ 5,97 para R$ 5,96. (Jornal da Manhã – Uberaba)

