Polícia Civil prende homem suspeito de estuprar a própria irmã em Machado

Machado, MG – A Polícia Civil de Machado prendeu em flagrante um homem de 18 anos por tentativa de estupro, tendo como vítima sua irmã de 14 anos. A conselheira tutelar e a menor compareceram a delegacia de polícia solicitando registro de ocorrência policial por estupro em face da vítima.

A conselheira tutelar foi acionada por funcionários de uma escola, visto que a menor estava com hematoma no braço direito e informou que seu irmão tentou manter relação sexual contra sua vontade na data de hoje (24.03.23) por volta das 05:30 horas. A menor de idade informou que seus genitores não estavam em casa.

A menor alega que vem sendo estuprada desde seus 06 anos de idade, tendo o autor consumado o estupro pela última vez no dia 28/02/2023 na parte da tarde dentro do banheiro da residência onde moram no momento que ela tomava banho, quando o autor aproveitou que seus pais não estavam em casa para praticar o crime.

Após o relato de estupro da vítima, policiais civis em veículo descaracterizado iniciaram a busca ininterrupta do suspeito, logrando êxito em localizá-lo em seu endereço, tendo sido este conduzido à presença da autoridade policial.

Durante o deslocamento desta equipe policial com intuito de localizar o suspeito, a conselheira tutelar relatou que o autor estava mandando mensagem intimidando a vítima para esta não falar a verdade na delegacia. O aparelho celular Motorola que se encontrava na posse do autor foi apreendido.

O autor foi preso em flagrante delito e encaminhado ao presídio local. A equipe policial era composta pelo delegado Dr. Juliano, pelos investigadores Halyson, Felipe e Karine, e pelos escrivães Christiano e Priscila.