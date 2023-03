Polícia Militar prende suspeitos de furtar igreja no Jardim Centenário

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar foi acionada para comparecer à igreja “Família Nossa Casa”, localizada na Rua Benedita de Azevedo, no bairro Jardim Centenário, em virtude de um furto. As vítimas informaram que três aparelhos de telefone celular foram subtraídos do móvel enquanto elas estavam em reunião.

As imagens do sistema de monitoramento e vigilância do templo revelaram a presença de um indivíduo pardo de barba por fazer e trajando boné vermelho no momento do crime. A partir dessa informação, a polícia rapidamente divulgou as características dos suspeitos e checou a geolocalização dos celulares.

Um dos aparelhos foi localizado em uma residência na Rua Vereador Edmundo Cardilo, no bairro Vivaldi Leite Ribeiro, onde a equipe policial cercou as imediações para conter suspeitos nas qualidades coletadas no local do crime.

W. S., de 54 anos, foi abordado em um terreno da residência e afirmou que possuía o aparelho Samsung, reconhecido por uma das vítimas. Ele indicou S. L. S., de 44 anos, como a pessoa que havia lhe entregado o celular pouco tempo antes.

Durante o cerco e patrulha para localizar o suspeito das imagens, a equipe do tático móvel abordou um homem exatamente como filmado e o identificou como a pessoa delatada por W. S. Embora nenhum aparelho tenha sido localizado na posse dele, como já havia imagens de câmeras e o relato de outro homem, ele foi preso. Resistiu à captura, mas foi imobilizado pelos policiais.

Diligentemente, a equipe policial continuou a busca pelos outros aparelhos. Eles foram localizados por georreferência na mesma propriedade de W. S e em um terreno baldio na Rua Alexandre Ferreira Neto. Com os celulares recuperados das vítimas e os autores presos, foram encaminhados ao plantão policial.

O trabalho da Polícia Militar foi fundamental para a recuperação dos aparelhos e a prisão dos autores do furto, proporcionando mais segurança para a população.