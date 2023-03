Vôlei da Caldense jogará Liga Vinhedo e estreará neste final de semana

Poços de Caldas, MG – As equipes de vôlei adulto da Caldense estão se preparando para iniciarem a maratona de jogos da Liga Vinhedo de Voleibol, torneio que terá todos os seus jogos na cidade paulista. O time adulto masculino estreará neste sábado (25) encarando a equipe de Mogi Guaçu, no Ginásio do São Matheus.

“A expectativa está bem grande porque é uma competição longa e de um nível bem alto. Foram esses aspectos que nos atraíram para participarmos do torneio. Os times que vão representar a Caldense estão treinando muito forte e estão se preparando para fazer bonito na Liga Vinhedo”, disse o técnico Paulinho Togni.

Serão três equipes que foram inscritas e que irão disputar o campeonato pelo vôlei da Caldense, são elas: Vôlei Adulto Masculino, Vôlei Adulto Feminino e o Máster 35+. Todas as categorias já possuem os adversários e as datas de seus primeiros jogos definidos:

Adulto Masculino

25.03 – SÁBADO

15:30h – Caldense x Mogi Guaçu

Adulto Feminino

01.04 – SÁBADO

15:30h – Caldense x Jundiaí

35+ Masculino

06.05 – SÁBADO

11:00h – Caldense x Sorocaba

Renan Muniz

A.A.Caldense