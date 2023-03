Brasil registra 1,5 milhão de turistas estrangeiros no primeiro bimestre

Brasília, DF – O carnaval de 2023 trouxe grande fôlego para o setor turístico do Brasil em fevereiro, em especial para o turismo internacional. Segundo informações do Banco Central, os turistas estrangeiros injetaram US$ 529 milhões nas engrenagens da economia nacional no segundo mês do ano. A cifra representa o melhor resultado registrado em fevereiro dos últimos quatro anos. Na comparação com 2022, a movimentação é 10,6% maior. Quando a métrica parte de 2021, a alta é de quase 50%.



Levando em conta o primeiro bimestre, o Brasil registrou a entrada de 1,5 milhão de turistas estrangeiros, que movimentaram US$ 1,1 bilhão na economia nacional. O dado de viajantes registrados pela Polícia Federal é o maior da série histórica iniciada em 2019, até então o melhor ano, quando 1,4 milhão entraram no país. Nesses dois primeiros meses, os turistas estrangeiros deixaram no país US$ 1,1 bilhão, o que supera a cifra dos dois primeiros meses de 2020 (US$ 1,060 bilhão), quando ainda não havia pandemia.