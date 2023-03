Morre Francis Alves, uma das vozes mais admiráveis do rádio poços-caldense

Poços de Caldas, MG – Uma das vozes mais admiráveis e marcantes do rádio de Minas e do Brasil se calou nesta quarta-feira (29). Atualmente Francis Alves esta na rádio Onda Poços, que lamentou a morte do comunicador.

“É com muita tristeza que o Grupo Onda, através das emissoras Onda Poços 96,7 FM e Onda Sul 100,7 FM, informa o falecimento do radialista Francis Alves”, escreveu o jornalista Pedro Magalhães.

José Francisco Perez Alves, tinha 55 anos. Chico, como também era carinhosamente conhecido, sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto estava em seu apartamento na tarde desta quarta feira. Ele enfrentava problemas de saúde há algum tempo, motivo pelo qual nos últimos meses esteve fora do ar para realização do tratamento.

Francis teve longa carreira no rádio, passando por diversas emissoras do Brasil.

Em Poços de Caldas era um dos comunicadores mais famosos e reconhecido pelos ouvintes.

“Todos os colaboradores e amigos do Grupo Onda, desejam aos familiares todo carinho e solidariedade neste momento de tanta dor e tristeza. A presença e a voz de Francis ficará para sempre na história de nossas emissoras e do rádio mineiro e brasileiro”, destacou Pedro.

O velório será no Cemitério da Saudade, nesta quinta-feira, 30 de março, às 7h. O sepultamento será às 11h.

Depoimentos

“Uma tristeza muito grande em receber a notícia da partida desse amigo de vida, de rádio, de divisão de estúdio, de confidências e planos de carreira. Em minha modesta opinião, um dos melhores locutores com quem tive o prazer de trabalhar. O “NO AR”, hoje, se apaga um tanto. Deus ilumine sua nova caminhada, Francis. Vai lá, Chico”

Pedro Bertozzi

“Poxa… que notícia triste! Antes de trabalhar em rádio eu já admirava muito o Francis. Eu o conheci na época da 104 FM e ficamos amigos. Sempre considerei o Francis uma referência no nosso meio. Recebo com muita tristeza esta notícia. Que Deus conforte os familiares”

Estela Torres

“Ah meu amigo, se eu pudesse te dar um último abraço, te agradecer por tudo o que você fez por mim!

Você se foi, assim, do nada… Muito obrigado por tudo! Por me dar oportunidade no rádio! Se eu sou o profissional que eu me tornei, você foi um dos principais responsáveis por isso! Me chamava na hora do programa “Fala Comigo”…

“Igor, senta aí, vai falar com a gente hoje!” Quando tinha de notícias de última hora… “Apura e volta aqui para dar detalhes. Você vai fazer uma falta imensa!! Descanse em paz meu amigo”. Que Deus conforte toda a família e nossos amigos nesse momento tão difícil”.

Igor Miguel Silva

“Poços de Caldas perde uma das belas vozes do rádio. E eu despeço de um amigo. Bons papos e ótimas entrevistas. Vai em paz meu caro Francis. Grande Chico”.

Estefano Valente

“Meu amigo Francis Alves, meu caro Chico. Que notícia foi essa , que me deixou sem chão. Você fez a sua história, foi um grande amigo, sempre disposto, alegre de bem com a vida. Grande profissional que eu aprendi a admirar. Sempre que encontrávamos , ríamos muito , falávamos de vários assuntos.. enfim. Deus já lhe recebeu de braços abertos. Aqui fica a saudade. Sentimentos a toda a familia”.

Ivando Rodrigues

“Fui pega totalmente de surpresa por essa notícia! Conheci o Francis Alves quando era recém-formada em jornalismo e ele sempre foi muito generoso comigo. Me cedeu um baita espaço num programa que apresentava na 104+ e me ajudou muito a ser a profissional que sou.

Sempre nos demos super bem e tinha uma das vozes mais agradáveis de Poços de Caldas, além de ser um baita profissional e super acolhedor.

Vai fazer muita falta, muita! “

Jéssica Balbino

“Recebi com muita tristeza a informação sobre a morte do amigo locutor Francis Alves ( José Francisco Alves ou simplesmente o Chico) em decorrência de uma parada cardíaca. Nós tínhamos algumas coisas em comum, principalmente o amor pelo rádio e pela comunicação em geral. Chegamos a estudar juntos na década de 80. A gente tinha quase a mesma idade. Um grande colega, gentil e grande comunicador, me recebeu algumas vezes para entrevistas na Rádio Onda Poços. Descanse em paz. Meus sentimentos a sua família e aos amigos da Rádio Onda Poços”.

José Ramos