Programa de Educação Ambiental da PM tem início nas unidades de educação

Poços de Caldas, MG – Atuar de maneira integrada na busca pela preservação e melhoria do ambiente em que vivemos. Esse é o principal objetivo do Programa de Educação Ambiental (PROGEA), da Polícia Militar de Minas Gerais, cujas atividades tiveram início nesta terça-feira (28), nas unidades de ensino da Rede Municipal de Ensino de Poços de Caldas.

O Programa de Educação Ambiental da PM é voltado para alunos do 4º e 5º Ano do Ensino Fundamental. Em Poços, o programa é desenvolvido pela 18ª Companhia de Polícia de Meio Ambiente da PMMG, em parceria com as Secretarias Municipais de Educação e Meio Ambiente.

O PROGEA tem como objetivos estimular nos estudantes competências e habilidades para a adoção de comportamentos socioambientais, fomentar o processo de mobilização social, promover a compreensão das realidades ambientais e estabelecer relações positivas e diálogo contínuo entre comunidade escolar, família e poder público.

Pela Secretaria Municipal de Educação, a iniciativa conta com o apoio da Divisão de Projetos de Educação Complementar. “A Polícia Militar de Minas Gerais, através do PROGEA, combina metodologias, mobilizando a comunidade escolar e investindo na educação ambiental. Nossa gratidão à equipe da PMMG em especial a Sd Clara Ramos pela dedicação a esse projeto tão querido e especial para nós!”, destaca a coordenadora da Divisão de Projetos da SME, Letícia Borges.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Marcus Vinícius Ferreira de Moraes, e o diretor do Departamento de Meio Ambiente, Joelmar Lucas de Andrade, enfatizam a parceria e o apoio ao PROGEA, destacando a grande alegria pelo início das atividades, que, certamente, trarão grandes benefícios ao município e à sociedade poços-caldense através deste importante projeto socioambiental.

O PROGEA atua de forma proativa junto à comunidade escolar, buscando a aproximação com a comunidade e o desenvolvimento nos alunos da capacidade para identificar e buscar, de forma integrada, as soluções dos problemas e assim melhorar o ambiente em que vivem.

A Sd PM Clara Cristina Ramos é a profissional designada para o projeto. Ela passou por curso de formação de mediadores do PROGEA na RMBH. Durante o curso, a militar recebeu instruções na área de Educação, Comunicação, Planejamento, Práticas de Ensino, Psicologia, Mobilização Social, cuidados com crianças com necessidades especiais, entre outros, tendo sido a militar escolhida como destaque na formação.

Os estudantes participarão das atividades durante todo o ano “Estamos muito empolgados com o PROGEA na nossa cidade. O projeto beneficia muitas crianças e toda comunidade escolar. A conscientização ambiental é um valor importante na formação de caráter da pessoa, além de ser apresentada de maneira lúdica, facilitando o aprendizado”, ressalta a Sd Clara, da Polícia Militar do Meio Ambiente.

O programa utiliza material didático-pedagógico criado pelo Policiamento de Meio Ambiente, através de equipe multidisciplinar, além de avaliação de percepção ambiental por desenho e conceitos como “Pensar globalmente e agir localmente” e “Educação para o Pensar”.