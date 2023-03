PUC Minas Poços de Caldas oferece oficinas gratuitas à população

Poços de Caldas, MG – Estão abertas as inscrições para as Oficinas de Extensão oferecidas pela PUC Minas Poços de Caldas no primeiro semestre de 2023. São dezenas de opções em diversas áreas do conhecimento, estruturadas no formato de cursos de curta duração. As inscrições estão abertas no site pucpcaldas.br/oficinas e a participação é gratuita.

As 29 oficinas disponíveis no momento se relacionam com temas variados, como questões relevantes para a saúde pública na atualidade, produção de conteúdo para mídias digitais, tecnologia, programação, sustentabilidade e qualidade de vida, entre outros. No site, é possível conferir as ementas de todas as oficinas, bem como os professores responsáveis por cada uma e a duração, que varia para cada opção, com aulas entre os meses de abril e agosto.

A maior parte das oficinas será realizada presencialmente nas instalações da PUC Minas Poços de Caldas. Algumas opções serão oferecidas em formato online, com aulas ao vivo pela plataforma Microsoft Teams. Ao se inscrever, é importante observar, no descritivo da oficina, se há algum pré-requisito, pois algumas formações são voltadas para públicos específicos.

Confira a relação completa de oficinas oferecidas no semestre letivo 1º/2023: