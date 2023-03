A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) vai implantar três usinas solares flutuantes em reservatórios hidrelétricos (foto) no Estado. Os projetos fazem parte do maior plano de investimentos da história da companhia, da ordem de R$ 42,2 bilhões. Os empreendimentos serão construídos sobre os lagos da pequena central hidrelétrica (PCH) de Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste de Minas; e nas hidrelétricas de Três Marias, na região Central, e Araguari, no Triângulo Mineiro. Os complexos somarão 274 megawatts-pico (MWp) ao portfólio da Cemig, sendo 39 MWp, 78 MWp e 157 MWp, respectivamente. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Sul de Minas

No que depender dos proprietários de restaurantes, a tradição das receitas típicas caipira e mineira será mantida durante o 1º Festival Gastronômico Sabores da Montanha, que será realizado entre os dias 2 de junho e 30 de julho em diversos municípios da Serra da Mantiqueira paulista e Sul de Minas Gerais. O Festival reunirá os principais restaurantes, gastrobares, pizzarias, lanchonetes, hamburguerias, cafeterias, bistrôs, sorveterias, padarias, docerias, cervejarias, produtores artesanais e similares da região da montanha. (MG Turismo – Belo Horizonte)

Itabira

Pela terceira vez desde o início do governo Marco Antônio Lage, um grupo de vereadores tenta criar o chamado orçamento impositivo em Itabira. A proposta, que já foi derrubada em 2021 e 2022, permite que os parlamentares possam determinarem como parte do orçamento da cidade deverá ser aplicado pelo Executivo. O projeto de emenda à Lei Orgânica que prevê a criação da nova regra foi lida na reunião ordinária da Câmara de Itabira na terça-feira, 28, o que deu início à tramitação do texto na Casa — que seguirá calendário próprio a ser definido pela Procuradoria Jurídica do Legislativo. (De Fato Online – Itabira)

Araxá

A Prefeitura de Araxá prorrogou para até 28 de abril o pagamento à vista em cota única com desconto de 15% do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) – Exercício 2023. Antes, o prazo era até 31 de março. O contribuinte também tem a opção de pagar o IPTU em até 10 vezes mensais, desde que cada parcela não seja menor que uma Unidade Fiscal da Prefeitura de Araxá, atualmente em R$ 65,65. A primeira parcela também foi prorrogada para 28 de abril e as demais seguem com o mesmo vencimento. (Correio de Araxá – Araxá)

Congonhas

A prefeitura de Congonhas, por meio da Secult, já iniciou as montagens das estruturas para a realização das apresentações da Semana Santa que acontecerão durante a próxima semana. Na sexta-feira Santa, 7, em frente a Basílica do Senhor Bom Jesus, haverá a encenação bíblica dos Passos da Paixão de Cristo. O cenário está sendo estruturado em 03 palcos, com som, luzes e efeitos especiais. O ator congonhense, Amaury Lorenzo, que se destaca em novelas das redes nacionais estará mais um ano interpretando o papel de Jesus. (Jornal Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Governador Valadares

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais participou do anúncio de marco histórico no desenvolvimento sustentável da região do Vale do Jequitinhonha. A partir da mobilização de prefeituras e consórcios intermunicipais sobre a importância do ganho de escala e prestação regionalizada no saneamento básico, por meio da Subsecretaria de Gestão Ambiental e Saneamento e Diretoria de Resíduos Sólidos Urbanos, Itaobim atraiu investimento de R$ 30 milhões da iniciativa privada em projeto de aterro sanitário. A iniciativa proporcionará o encerramento de mais de 30 lixões nessa região de Minas. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Ipatinga

Até dia 14 de abril ficam abertas as inscrições para o Programa de Formação Profissional da Vale (PFP). São cerca de mil vagas distribuídas em quatro estados: Minas Gerais, Espírito Santo, Maranhão e Pará. Aproximadamente 500 vagas são para Minas Gerais, nos municípios de Mariana, Itabirito, Itabira, Governador Valadares, Ipatinga, Ouro Branco, Nova Era e São Gonçalo do Rio Abaixo. O PFP oferece qualificação profissional para o desempenho de funções operacionais e técnicas em diversas áreas de negócio da empresa e é uma iniciativa que busca aumentar a oferta de mão de obra qualificada nas regiões onde a Vale atua. (Jornal Diário do Aço – Ipatinga)

