Alunos de fisioterapia realizam estágio na ESF do bairro Vila Nova

Poços de Caldas|, MG – Durante o estágio, os alunos do 9º ano atuam no atendimento da população com auxílio da Preceptora da Atenção Básica de Saúde Heloisa Lago de Souza Franco. O objetivo do estágio de fisioterapia na atenção básica é criar a cultura nos futuros fisioterapeutas do olhar para a saúde coletiva, voltada a programas de prevenção, promoção e atenção em saúde, atuando junto às equipes de atenção básica das ESF’s apoiando o excelente trabalho realizado por essas equipes ao mesmo tempo que vivência o contato com os pacientes do território fortalecendo o senso de comunidade e desenvolvendo estratégias para levar saúde de qualidade a população atendida nos locais de estágio, seja a unidade de saúde, escolas, centros comunitários e até feiras livres.

Os estágios acontecem de terça e quinta, onde são realizadas visitas domiciliares, conforme a enfermeira da unidade separa. São divididos dois grupos, onde são atendidos os pacientes acamados e/ ou dependente de oxigênio, ou que estejam c alguma dificuldade.

Heloísa Lago de Souza Franco explica a rotina de trabalho. “Percorremos o bairro Vila Nova, cada grupo acompanhado de um Agente Comunitário de Saúde. Entramos, avaliamos, fazemos algo básico mas que muda a vida do paciente. Voltamos a unidade de saúde, discutimos os casos e documentamos.”

Além dos atendimentos domiciliares, também acontece o grupo de idosas, que é realizado no centro comunitário do bairro, e são montamos circuitos estruturados e organizados pelos alunos. Atualmente, cerca de 25 pessoas participam do grupo.