Caldense vence o Social Polako nos pênaltis e garante vaga nas quartas de final

Poços de Caldas, MG – Na noite da última terça-feira (28) a Caldense disputou a partida de oitavas de final encarando os atletas do Social Polako no Ginásio Poliesportivo Arthur de Mendonça Chaves pela Copa de Futsal Poços de Caldas. A boa qualidade das duas equipes fez a partida terminar empatada por 3 a 3 e a vaga foi decidida nos pênaltis.

1º Tempo:

O início da partida não foi muito favorável para o time da Caldense. Logo aos 4 minutos de jogo Bruno de Paula abriu o placar para o Social Polako e não demorou para que ele mesmo ampliasse o marcador fazendo seu segundo gol aos 6 minutos. O susto fez com que os jogadores da Veterana entrassem no jogo e encaixassem a marcação para aumentar a posse de bola e começar a criar as suas oportunidades.

Aos 12 minutos, ainda do primeiro tempo, começou a reação da Veterana. Marco Aurélio balançou as redes para a Caldense e logo em seguida Gabriel Gulart empatou a partida deixando tudo igual em 2 a 2 para o segundo tempo. A comemoração explosiva de todos os jogadores exaltava a garra do time que iria motivado para a etapa final.

2º Tempo:

O segundo tempo iniciou muito disputado, com a posse de bola muito equilibrada entre as duas equipes e muitos desentendimentos entre os atletas e arbitragem. Os dois goleiros, Wallace da Caldense e Anderson do Social Polako, tiveram ótimas atuações e impediram que o placar fosse alterado no começo da etapa final.

Apesar das boas defesas, Anderson não foi capaz de impedir o segundo gol de Gabriel Gulart que, aos 11 minutos, recebeu ótimo lançamento e deu um toque sutil fazendo a bola morrer lentamente no fundo da rede. 3 a 2 para a Veterana. A comemoração durou pouco, pois em um contra-ataque da equipe do Social Polako, a bola foi cruzada rápida e rasteira na área da Caldense, resvalou em Gabriel Gulart e parou no fundo do gol, deixando tudo igual novamente no placar.

Nos pênaltis, a Caldense foi perfeita nas suas cobranças e terminou a disputa vencendo por 3 a 1. O próximo confronto será contra a equipe Guarani Estrelas da Band, pelas quartas de final, no Ginásio Poliesportivo Arthur de Mendonça Chaves, às 20h no dia 4 de abril.

FICHA TÉCNICA

28/03/2023: Caldense 3 (3) x (1) 3 Social Polako

Copa Futsal de Poços de Caldas 2023 – Oitavas de Final. Local: Poços de Caldas-MG, Ginásio Arthur de Mendonça Chaves. Terça-feira 20h.

Árbitro 1: Deusdedit de Assis

Árbitro 2: Anderson Pires

Anotador: Matheus de Assis

Gols: Bruno de Paula 4′, Bruno de Paula 6′, Marco Aurélio 12′, Gabriel Gulart 13′ 1º;

Gabriel Gulart 11′, Gabriel Gulart (Contra) 12′ 2º

Caldense

Titulares: Wallace; Romarinho (C), Diego Pimentel, Felipe dos Santos, Marco Aurélio

Entraram ao longo da partida: Kaynan Reis, Gabriel Goulart, Felipe Facci, Gabriel Donizetti, Leandro Junio, Lincon Matos, Matheus Augusto. Técnico: Léo Caixeta

Social Polako

Titulares: Anderson Batista; Guilherme de Souza, Marcelo Jacon (C), Bruno de Paula, Fábio Caixeta.

Entraram ao longo da partida: Clodoaldo Lemes, Danilo Paulino, Matheus Victor, Toni Kleiser, Vinícius Paulino. Técnico: Eder Luiz Rodrigues